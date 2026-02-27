 Aller au contenu principal
Le bénéfice d'Holcim fond en 2025 après la scission d'Amrize et cession de sa filiale au Nigeria
information fournie par Boursorama avec AFP 27/02/2026 à 09:10

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le cimentier suisse Holcim , qui s'est séparé en juin de sa branche nord-américaine, renommée Amrize, a publié vendredi un bénéfice net légèrement inférieur aux attentes pour 2025, après une année également marquée par la cession de ses activités au Nigeria.

Son bénéfice net pour 2025 a fondu de 73,4% par rapport à l'année précédente, à 387 millions de francs suisses (423 millions d'euros), a-t-il indiqué dans un communiqué.

Hors dépréciations et cessions, son bénéfice net s'est toutefois élevé à près de 1,78 milliard de francs suisses, en hausse de 3,9% par rapport à l'année précédente, en-deçà toutefois des prévisions. Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendaient en moyenne à 1,83 milliard de francs suisses.

Le géant des matériaux de construction a connu des changements importants en 2025 entre la scission d'Amrize qui a été cotée séparément en juin et la vente, finalisée fin août, de sa filiale au Nigeria au chinois Huaxin Cement.

Le groupe, qui procède régulièrement à des acquisitions, a également réalisé 21 transactions durant l'année.

A l'issue de ces changements, son chiffre d'affaires s'est monté à 15,7 milliards de francs, en repli de 2,9% par rapport à l'année précédente après retraitement des comptes.

Hors effets de changes, ses ventes ont grimpé de 3%, a précisé le groupe qui doit composer avec la fermeté du franc suisse.

Pour 2026, Holcim a dit viser une croissance organique de ses ventes de 3% à 5%, dans la lignée de ses objectifs à moyen terme pour 2030.

