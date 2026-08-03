Onsemi prévoit un chiffre d'affaires en hausse grâce à l'explosion de la demande de puces pour centres de données dédiées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de puces Onsemi ON.O a prévu lundi un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, misant sur une forte hausse de la demande de puces de gestion de l'alimentation utilisées dans les centres de données dédiés à l'IA .

Ces résultats interviennent alors qu’Onsemi s’apprête à réaliser sa plus importante opération à ce jour: l’acquisition, entièrement en actions, de Synaptics pour un montant de 7 milliards de dollars, annoncée en juin, afin de tirer parti de la demande croissante liée aux appareils d’IA et à la robotique.

Voici quelques détails:

* Onsemi prévoit un chiffre d’affaires pour le troisième trimestre compris entre 1,65 et 1,75 milliard de dollars, dont la valeur médiane est supérieure à l’estimation moyenne des analystes, qui s’élève à 1,67 milliard de dollars, selon les données de LSEG.

* “Les centres de données d’IA restent notre activité qui connaît la croissance la plus rapide et nous prévoyons désormais que le chiffre d’affaires va plus que doubler d’ici 2026, ce qui démontre la force de notre portefeuille de solutions d’alimentation intelligentes et l’adoption croissante de nos produits par les clients à tous les niveaux de la chaîne d’alimentation”, a déclaré le directeur général Hassane El-Khoury.

* La société a enregistré un chiffre d’affaires de 1,6 milliard de dollars au deuxième trimestre, conforme aux prévisions de 1,59 milliard de dollars.

* Le bénéfice par action ajusté s'est établi à 0,74 dollar, dépassant les estimations de 0,71 dollar.

* Elle prévoit pour le troisième trimestre un BPA ajusté compris entre 0,81 et 0,93 dollar, dont la valeur médiane est supérieure aux estimations de 0,83 dollar.

* L'action de la société a reculé de 1,5% après la clôture.

* Onsemi poursuit également sa stratégie “Fab Right” visant à réduire ses coûts. En juillet, dans le cadre de cette stratégie, elle a cédé deux de ses sites de production .