Onsemi bat les attentes, mais la reprise reste encore sélective
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 23:42
Cette publication confirme un début de redressement après plusieurs trimestres difficiles, avec un chiffre d'affaires en hausse de 4,7% sur un an et un bénéfice ajusté par action en progression de 16,4%. La direction estime que le groupe a dépassé son point bas cyclique, grâce notamment au renforcement de la demande dans les centres de données liés à l'intelligence artificielle, dont les revenus ont progressé de plus de 30% sur un trimestre et ont plus que doublé sur un an.
Le profil de reprise reste toutefois inégal, puisque le chiffre d'affaires recule encore légèrement par rapport au quatrième trimestre (-1%), alors que les activités analogiques (-3%) et de capteurs (-5%) se contractent séquentiellement. Le flux de trésorerie disponible baisse également nettement, à 217,2 MUSD contre 485,4 MUSD au trimestre précédent (-55%), tandis que les résultats GAAP restent pénalisés par des charges de restructuration importantes.
Pour le deuxième trimestre, onsemi vise un chiffre d'affaires compris entre 1,535 et 1,635 MdUSD, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action de 0,65 à 0,77 USD, au-dessus des attentes actuelles. Le marché surveillera désormais si l'amélioration s'élargit au-delà des applications de puissance liées à l'IA.
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