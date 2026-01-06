 Aller au contenu principal
OneStream bondit après que Bloomberg News a rapporté que Hg Capital envisageait une acquisition
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 11:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** Les actions du fabricant de logiciels financiers OneStream OS.O augmentent de 14,7 % à 21,10 $ avant le marché ** Bloomberg News rapporte que Hg Capital HGT.L s'apprête à conclure un accord pour privatiser Co ** Un rapport distinct a montré à la fin de l'année dernière que Co explorait des options stratégiques, y compris une vente éventuelle, avec Hg parmi d'autres soumissionnaires potentiels

** OneStream, soutenu par KKR, a levé 563,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse en 2024

** Les actions ont perdu environ 35 % en 2025 en raison d'un environnement macroéconomique difficile et d'un refroidissement du sentiment des investisseurs à l'égard des valeurs technologiques orientées vers la croissance

** La société a maintenant une capitalisation boursière d'environ 4,48 milliards de dollars, avec des liquidités et des équivalents de liquidités plus importants que la dette globale

