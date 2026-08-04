ONEOK revoit à la hausse ses prévisions pour 2026, l'augmentation des volumes de LGN ayant dopé son bénéfice trimestriel

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L'opérateur américain de gazoducs ONEOK

OKE.N a revu à la hausse lundi ses prévisions de bénéfices pour 2026, pour la deuxième fois cette année, misant sur des volumes records de traitement des matières premières liquides issues du gaz naturel.

Les exploitants de gazoducs américains profitent de l'augmentation de la production de pétrole et de gaz dans le bassin du Permien et de la hausse de la demande de gaz naturel, dans un contexte d'exportations record de GNL.

Voici plus de détails:

* ONEOK, qui transporte du gaz naturel, des liquides de gaz naturel (NGL), des produits raffinés et du pétrole brut via son réseau de gazoducs de 60 000 miles de long, prévoit un bénéfice net pour 2026 compris entre 3,41 milliards et 3,79 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 3,21 milliards à 3,79 milliards de dollars.

* Pour le trimestre d’avril à juin, l’EBITDA ajusté a bondi de 7 % pour atteindre 2,12 milliards de dollars, contre 1,98 milliard il y a un an.

* “La hausse des volumes dans l’ensemble des activités d’ONEOK, notamment des volumes records de LGN, a permis d’enregistrer un nouveau trimestre consécutif de croissance des résultats”, a déclaré Pierce H. Norton II, président-directeur général d’ONEOK.

* Les volumes trimestriels de matières premières de LGN traitées ont augmenté de 7 % par rapport à l’année dernière, avec notamment une hausse de 15 % dans la région de la côte du Golfe et du bassin permien.

* La société, dont le siège se trouve à Tulsa, dans l’Oklahoma, a également revu à la hausse ses prévisions d’EBITDA ajusté annuel, les portant à une fourchette comprise entre 8,2 et 8,5 milliards de dollars, contre une fourchette de 8 à 8,5 milliards de dollars précédemment.