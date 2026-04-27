One Health Group profite de la recommandation de Panmure Liberum
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 16:11
Panmure Liberum a confirmé son avis à l'achat sur OneHealth avec un objectif de cours de 300 pence. Dans une mise à jour préliminaire de préclôture très solide, le prestataire indépendant de soins gratuits dans le cadre du National Health Service britannique, a dévoilé des performances supérieures aux attentes, selon les analystes.
La banque d'investissement britannique en a profité pour relever de 9% son objectif d'Ebitda pour l'exercice 2026.
En outre, elle estime que le projet de hub chirurgical avance conformément au calendrier et au budget prévu, pour une ouverture attendue au premier trimestre 2027. Les analystes rappellent que la société commence à se forger une réputation : celle de promettre avec prudence pour dépasser ses objectifs.
En guise de conclusion, Panmure Liberum rappelle qu'une telle fiabilité est rare dans des marchés aussi agités, ce qui justifie une valorisation premium.
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