ONE EXPERIENCE : Résultats semestriels 2026

ONE EXPERIENCE franchit une nouvelle étape avec l'intégration de One Hospitality Assets : chiffre d'affaires stable à 2,8 M€ et EBITDA positif au 1 er semestre 2026

ONE EXPERIENCE (ALEXP), groupe européen d'Hospitality hybride, publie ses résultats semestriels pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2026. Ce semestre marque une étape structurante avec l'entrée dans le périmètre au 1 er juin de One Hospitality Assets, nouvelle filiale qui renforce significativement le socle immobilier du Groupe et porte l'actif immobilisé à 13,3 M€ 1 .

ONE EXPERIENCE a généré un EBITDA positif sur la période et un chiffre d'affaires stable 1 , comprenant d'ores et déjà la contribution de One Hospitality Assets. Le recul du cours du bitcoin engendre des dépréciations sans effet sur sa trésorerie.

Sur la nouvelle période en cours, le Groupe est confiant quant à son niveau d'activité et à sa rentabilité opérationnelle, compte tenu notamment du report d'opérations évènementielles au 2 ème semestre. Il bénéficie sur l'exercice 2026 d'un patrimoine immobilier renforcé, générateur de revenus récurrents, et réaffirme sa stratégie fondée sur deux classes d'actifs complémentaires, -l'immobilier et le Bitcoin-, dans une approche long terme.

K€

Données non auditées S1 2026 – données publiées 3 S1 2026 – données combinées [1]

S1 2025 Chiffre d'affaires 2 529 2 822 2 832 EBITDA [2] 8 13 115 Résultat d'exploitation -109 -104 -28 Résultat financier -230 -239 -32 Résultat exceptionnel -108 -108 114 Résultat net part du groupe -499 -499 27

Un chiffre d'affaires stable à 2,8 M€ 1 , soutenu par l'intégration de One Hospitality Assets

ONE EXPERIENCE a réalisé au 1 er semestre 2026 un chiffre d'affaires de 2 822 K€, stable par rapport au 1 er semestre 2025 1 (vs 2 832 K€).

Le pôle Hôtellerie contribue fortement au chiffre d'affaires sur le semestre, avec notamment l'intégration de One Hospitality Assets, nouvelle activité dédiée à l'acquisition et à la détention « murs & fonds » d'actifs hôteliers exploités sous enseigne, consolidée sur un mois. Le développement du pôle Hôtellerie vient compenser le décalage de calendrier de plusieurs événements au sein du pôle Evènementiel et dont la réalisation est attendue sur la suite de l'exercice. A données publiées 3 , le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 2,529 K€.

Parmi les développements du semestre, One Hospitality Assets a acquis dès son lancement deux établissements Campanile et Première Classe, et la filiale intègre à date un nouvel hôtel Première Classe acquis courant juillet.

Par ailleurs, One Nest, pôle d'activité dédié à la structuration de clubs deals immobiliers privés, poursuit l'étude de plusieurs projets à la suite de l'opération finalisée en juillet 2026.

Maintien d'un EBITDA positif

Impact de dépréciations comptables sur le résultat net

ONE EXPERIENCE affiche un EBITDA positif à hauteur de 13 K€ au 30 juin 2026, contre 115 K€ sur le 1 er semestre de l'exercice précédent, et un résultat d'exploitation à -104 K€ au 30 juin 2026 1 . A données publiées 3 , l'EBITDA ressort à 8 K€ et le résultat d'exploitation à -109 K€.

Cette évolution est liée au décalage calendaire des opérations du pôle Evènementiel et à l'intégration de One Hospitality Assets sur un seul mois d'activité, cette entité contribuant seulement au chiffre d'affaires sur le semestre et devant contribuer à la rentabilité opérationnelle dans les prochains mois.

Le résultat financier (-239 K€) 1 intègre principalement la dépréciation comptable des bitcoins, détenus dans le cadre de la stratégie de Bitcoin Treasury Company, consécutive à la baisse du cours entre le 1 er janvier et le 30 juin 2026 (cours retenu au 30 juin 2026 : 51 259 € par BTC). Conformément aux règles comptables françaises, les moins-values latentes sont provisionnées tandis que les plus-values latentes ne sont pas reconnues en résultat (dépréciation sans effet sur la trésorerie, susceptible d'être reprise en cas de remontée du cours).

Après impact d'un résultat exceptionnel de -108 K€ essentiellement lié à une dépréciation sans effet sur la trésorerie, le résultat net part du groupe s'établit à -499 K€. Retraité de la dépréciation des bitcoins et de l'élément exceptionnel, il ressort à environ -200 K€.

Une structure bilancielle renforcée par l'intégration de One Hospitality Assets : actif immobilisé +3,1 M€ 1

K€

Données non auditées Juin-26 –

données publiées 3 Juin-26 -

données combinées 1 Dec-25 K€

Données non auditées Juin-26 –

données publiées 3 Juin-26 -

données combinées 1 Dec-25 Actif immobilisé 10 047 13 297 10 194 Capitaux propres 6 927 6 927 7 561 Actif circulant 2 818 2 528 2 066 Dettes financières 4 210 6 819 4 350 Trésorerie et VMP 1 468 1 707 2 324 Autres dettes et provisions 3 196 3 788 2 673 TOTAL ACTIF 14 333 17 533 14 584 TOTAL PASSIF 14 333 17 533 14 584

Au 30 juin 2026, l'actif immobilisé atteint 13,3 M€ (+3,1 M€) 1 , reflétant l'entrée des actifs immobiliers de One Hospitality Assets dans le périmètre. Les capitaux propres totaux s'élèvent à 6,9 M€.

L'endettement financier augmente à 6,8 M€ 1 (31/12/2025 : 4,4 M€) comprenant une dette financière de 2,6 M€ liée aux actifs de la société One Hospitality Assets. Le Groupe a par ailleurs remboursé 146 K€ d'emprunts sur le semestre. Pour rappel, les dettes financières intègrent également 2,5 M€ d'Obligations Remboursables en Actions (ORA) émises en octobre 2025.

Le Groupe détient 15 bitcoins et la trésorerie disponible s'établit à 1,7 M€ au 30 juin 2026 1 .

Perspectives

ONE EXPERIENCE est confiant quant à ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice. Le Groupe entend bénéficier de la pleine contribution et du développement du portefeuille d'actifs de One Hospitality Assets, dont la montée en régime doit soutenir progressivement la rentabilité, ainsi que de la dynamique du pôle Evènementiel avec des opérations décalées sur la seconde partie de l'exercice.

Fort d'un patrimoine immobilier élargi, générateur de revenus stables et récurrents, et de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company qui procure une exposition au potentiel de valorisation à long terme de l'actif numérique, ONE EXPERIENCE réaffirme son modèle unique associant ancrage patrimonial et innovation financière.

« Ce semestre est celui d'une étape structurante pour notre Groupe. Le développement de One Hospitality Assets renforce durablement notre socle immobilier et contribue concrètement au chiffre d'affaires du groupe. Nos fondamentaux opérationnels sont solides, avec un EBITDA et des flux de trésorerie d'exploitation positifs. La dépréciation actuelle des bitcoins est un effet comptable qui ne remet pas en cause notre conviction sur la création de valeur à long terme de cet actif.

Les récents développements portent progressivement leurs fruits ; nous poursuivons sur une même ligne stratégique avec la volonté d'allier croissance et rentabilité » - Édouard Masseau, Président-Directeur général de ONE EXPERIENCE.

Le rapport financier semestriel 2026 du Groupe ONE EXPERIENCE est disponible sur : https://groupe.one-experience.fr/#investisseurs

À propos du groupe :

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe français d'Hospitality au modèle hybride associant immobilier, exploitation et investissement de long terme. Coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – ISIN : FR0013266772), le Groupe se développe autour de trois activités complémentaires :

L'hôtellerie , à travers la détention et l'exploitation d'hôtels, indépendants ou exploités sous enseignes nationales et internationales, notamment via sa filiale ONE HOSPITALITY ASSETS ,

La structuration de clubs deals immobiliers privés via ONE NEST , sa filiale spécialisée dans le sourcing des actifs, la structuration des opérations, la gestion des investissements et leur valorisation jusqu'à leur cession,

L'événementiel, comprenant la propriété et l'exploitation par sa propre agence de lieux événementiels dédiés aux entreprises et aux particuliers.

Dans une logique de diversification patrimoniale et de création de valeur à long terme, le Groupe détient également des actifs numériques stratégiques en Bitcoin.

ONE EXPERIENCE est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – Code ISIN : FR0013266772).

Contact ONE EXPERIENCE : Edouard Masseau – Président Directeur général – contact@one-experience.fr

Contact agence PCE : Ségolène de Saint Martin – sdestmartin@p-c-e.fr - 33 (1) 06 16 40 90 73

Listing Sponsor : Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92

[1] Consolidation de l'activité One Hospitality Assets à 100% au 1 er juin 2026

[2] Résultat d'exploitation avant dépréciation et amortissement

3 Consolidation de la société One Hospitality Assets à 49% au 1 er juin 2026