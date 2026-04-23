ONE EXPERIENCE : ONE EXPERIENCE structure ONE HOSPITALITY ASSETS avec des partenaires de premier plan

ONE EXPERIENCE (Euronext Growth Paris – ALEXP), groupe européen d' hospitality hybride, annonce la structuration opérationnelle de ONE HOSPITALITY ASSETS, sa plateforme dédiée à l'investissement hôtelier « murs & fonds », en association avec Groupe Dassin et en partenariat avec Widiane Mendes, Directrice générale de Byron Gestion (filiale à 100% de Louvre Hotels Group).

Cette annonce s'inscrit dans la continuité du communiqué publié le 9 avril dernier relatif à la création d'une filiale dédiée à l'investissement hôtelier, et marque une étape supplémentaire avec la mise en place d'un dispositif associant expertise immobilière, exploitation et gestion .

Une plateforme structurée autour d'expertises complémentaires

ONE HOSPITALITY ASSETS vise à développer une stratégie d'investissement dans des actifs hôteliers « murs & fonds », en s'appuyant sur :

• une capacité d'identification et d'acquisition d'actifs,

• une expertise opérationnelle reconnue dans l'exploitation hôtelière,

• une approche de gestion intégrée orientée création de valeur.

L'association avec Groupe Dassin et le partenariat avec Widiane Mendes permettent de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'investissement à l'exploitation.

Premières opérations en cours d'étude avancée

Dans le cadre du lancement de cette plateforme, le Groupe indique travailler actuellement sur plusieurs opportunités d'acquisition d'actifs hôteliers.

Ces projets, à un stade d'analyse avancé, pourraient donner lieu aux premières opérations de ONE HOSPITALITY ASSETS dans un horizon proche, sous réserve des conditions usuelles de finalisation.

Une étape structurante dans le développement du pôle immobilier

Avec ONE HOSPITALITY ASSETS, ONE EXPERIENCE renforce son positionnement sur les actifs immobiliers d' hospitality , en cohérence avec sa stratégie de développement fondée sur :

• des actifs tangibles,

• des revenus potentiellement récurrents,

• une logique patrimoniale de long terme.

Une stratégie confirmée autour de deux piliers

ONE EXPERIENCE poursuit le déploiement de sa stratégie autour de :

• l'immobilier d' hospitality,

• les actifs numériques, notamment le Bitcoin,

dans une logique d'allocation diversifiée et de gestion de long terme.

« La structuration de ONE HOSPITALITY ASSETS avec des partenaires reconnus constitue une avancée importante dans notre stratégie d'allocation immobilière. Nous travaillons actuellement sur plusieurs opportunités d'investissement qui pourraient se concrétiser à court terme, dans le respect de notre approche disciplinée » - Edouard Masseau, Président de ONE EXPERIENCE.

Agenda : les résultats annuels 2025 de One Experience seront publiés le 29 avril 2026, après clôture du marché, contrairement à l'horaire précédemment indiqué.

A propos du groupe - https://groupe.one-experience.fr/

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe d' hospitality en France (événementiel, hôtellerie, co-living, flex-office) développant un modèle hybride à la croisée de l'immobilier et des services. Le Groupe est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – ISIN : FR0013266772).

Contact ONE EXPERIENCE : Edouard Masseau – Président directeur général – contact@one-experience.fr

Contact agence PCE : Ségolène de Saint Martin – sdestmartin@p-c-e.fr - 33 (1) 06 16 40 90 73

Listing Sponsor : Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92