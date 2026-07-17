ONE EXPERIENCE : ONE EXPERIENCE renforce son pôle hôtelier avec l'acquisition d'un hôtel Première Classe

ONE EXPERIENCE (Euronext Growth Paris – ISIN : FR0013266772 – Mnémonique : ALEXP) annonce l'acquisition des murs et du fonds de commerce d'un hôtel Première Classe de 72 chambres, situé à Vannes, par sa filiale ONE HOSPITALITY ASSETS , en association avec le Groupe Dassin .

Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement du Groupe sur le marché de l'hôtellerie économique et porte son portefeuille exploité, ou sous gestion, à plus de 485 chambres .

L'établissement, qui génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 750 K€ , continuera d'être exploité sous franchise Louvre Hotels Group , garantissant la continuité de son positionnement commercial et de son exploitation.

Cette acquisition intervient quelques jours après celle des murs de l'hôtel Campanile voisin par un club deal structuré par ONE NEST. Cette double opération illustre la complémentarité des métiers du Groupe, sa capacité à mobiliser ses différentes expertises pour intervenir à la fois comme investisseur, exploitant et structureur d'opérations immobilières.

Elle s'inscrit dans une série de plusieurs opérations actuellement à l'étude, confirmant l'ambition de ONE EXPERIENCE de devenir un acteur de référence de l'investissement et de l'exploitation dans l'hôtellerie économique en France.

L'hôtellerie économique : une conviction stratégique

ONE EXPERIENCE poursuit avec détermination son développement sur le marché de l'hôtellerie économique, un segment que le Groupe considère comme particulièrement attractif.

Longtemps perçus comme des hôtels d'étape, les établissements économiques ont profondément évolué. Ils proposent aujourd'hui des chambres modernes, confortables, fonctionnelles et adaptées aux attentes d'une clientèle toujours plus

large : voyageurs d'affaires, cadres, techniciens, ouvriers, commerciaux itinérants ou encore clientèle de loisirs.

Cette montée en gamme répond à une évolution durable des usages, à travers laquelle les clients recherchent avant tout un hébergement offrant un excellent rapport qualité-prix, sans compromis sur la propreté, le confort ou la qualité du sommeil.

Parallèlement, l'augmentation continue des coûts de construction rend de plus en plus difficile le développement de nouveaux hôtels capables d'offrir des tarifs compétitifs. Cette évolution renforce mécaniquement la valeur des établissements existants, dont le coût de remplacement ne cesse de progresser.

Le Groupe estime que cette combinaison entre une demande structurellement soutenue, une amélioration constante de la qualité de l'offre et des barrières à l'entrée de plus en plus fortes, constitue un environnement particulièrement favorable à cette classe d'actifs.

« Cette nouvelle acquisition illustre parfaitement la stratégie que nous déployons depuis plusieurs mois. Nous souhaitons constituer progressivement un portefeuille d'hôtels économiques de qualité, générateurs de revenus récurrents et créateurs de valeur sur le long terme. Nous sommes convaincus que cette classe d'actifs bénéficie aujourd'hui de fondamentaux particulièrement solides et qu'elle offre encore un important potentiel de développement » - Edouard Masseau, Président de ONE EXPERIENCE.

A propos du groupe - https://groupe.one-experience.fr/

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe français d' Hospitality au modèle hybride associant immobilier, exploitation et investissement de long terme. Coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – ISIN : FR0013266772), le Groupe se développe autour de trois activités complémentaires :

L'hôtellerie , à travers la détention et l'exploitation d'hôtels, indépendants ou exploités sous enseignes nationales et internationales, via sa filiale ONE HOSPITALITY ASSETS ;

, à travers la détention et l'exploitation d'hôtels, indépendants ou exploités sous enseignes nationales et internationales, via sa filiale ; La structuration de clubs deals immobiliers privés via ONE NEST , sa filiale spécialisée dans le sourcing des actifs, la structuration des opérations, la gestion des investissements et leur valorisation jusqu'à leur cession.

immobiliers privés via , sa filiale spécialisée dans le sourcing des actifs, la structuration des opérations, la gestion des investissements et leur valorisation jusqu'à leur cession. L'événementiel, comprenant la propriété et l'exploitation par sa propre agence de lieux événementiels dédiés aux entreprises et aux particuliers.

Dans une logique de diversification patrimoniale et de création de valeur à long terme, le Groupe détient également des actifs numériques stratégiques, notamment en Bitcoin.

Contact ONE EXPERIENCE :

Edouard Masseau – Président directeur général – contact@one-experience.fr

Contact agence PCE : Ségolène de Saint Martin – sdestmartin@p-c-e.fr - 33 (1) 06 16 40 90 73

Listing Sponsor : Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92