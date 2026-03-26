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ONE EXPERIENCE : ONE EXPERIENCE rectifie la parité d'échanges des BSA 2025-2 pour tenir compte des contraintes techniques Euroclear
information fournie par Actusnews 26/03/2026 à 08:15

ONE EXPERIENCE (ALEXP), 1er groupe européen d'Hospitality hybride (événementiel, hôtellerie, co-living, flex-office), se voit contraint de rectifier la nouvelle parité d'échange des BSA 2025-2, calculée à la suite de l'augmentation de capital réalisé le 12 mars dernier.

One Expercience avait publié la nouvelle parité d'exercice dans un avis BALO publié le 20 mars 2026.

Cette nouvelle parité d'exercice était la suivante : 19,032 BSA 2025-2 pour 1 action nouvelle.

Pour tenir compte des contraintes techniques d'Euroclear, One Experience rectifie cette parité pour l'exprimer en fraction d'action au lieu de l'exprimer en fraction de BSA.

En conséquence, 19 BSA 2025-2 donnent droit à souscrire à 0,998 actions de la société.

A propos du groupe :

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe d'« Hospitality » en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living) qui intègre également des activités de production d'évènements de tout type pour une clientèle privée et professionnelle.

ONE EXPERIENCE est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – Code ISIN : FR0013266772).

Contact ONE EXPERIENCE : Edouard Masseau – Président Directeur Général – contact@one-experience.fr

Contact PCE : Ségolène de Saint Martin – sdestmartin@p-c-e.fr

Listing Sponsor : Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou une offre d'achat ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public. Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à la société One Experience ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il convient de satisfaire à une quelconque obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L'achat d'actions de la société One Experience peut faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. La société One Experience n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »). En France, une offre au public de valeurs mobilières ne peut intervenir qu'en vertu d'un prospectus approuvé par l'AMF. S'agissant des États membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres »), aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces États membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des États membres (autre que la France), sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 1(4) du Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la société One Experience d'un prospectus au titre du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces États membres. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres au public au Royaume-Uni. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis ou dans tout autre pays (autre que la France). Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux États-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions de la société One Experience n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et la société One Experience n'a pas l'intention d'effectuer une quelconque offre publique de ses valeurs mobilières aux États-Unis.


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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97213-oneexperience_cp-rectificatifpariteajustement_26mars26.pdf

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