ONE EXPERIENCE : ONE EXPERIENCE rectifie la parité d'échanges des BSA 2025-2 pour tenir compte des contraintes techniques Euroclear

ONE EXPERIENCE (ALEXP), 1er groupe européen d'Hospitality hybride (événementiel, hôtellerie, co-living, flex-office), se voit contraint de rectifier la nouvelle parité d'échange des BSA 2025-2, calculée à la suite de l'augmentation de capital réalisé le 12 mars dernier.

One Expercience avait publié la nouvelle parité d'exercice dans un avis BALO publié le 20 mars 2026.

Cette nouvelle parité d'exercice était la suivante : 19,032 BSA 2025-2 pour 1 action nouvelle.

Pour tenir compte des contraintes techniques d'Euroclear, One Experience rectifie cette parité pour l'exprimer en fraction d'action au lieu de l'exprimer en fraction de BSA.

En conséquence, 19 BSA 2025-2 donnent droit à souscrire à 0,998 actions de la société.

A propos du groupe :

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe d'« Hospitality » en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living) qui intègre également des activités de production d'évènements de tout type pour une clientèle privée et professionnelle.

ONE EXPERIENCE est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – Code ISIN : FR0013266772).

Contact ONE EXPERIENCE : Edouard Masseau – Président Directeur Général – contact@one-experience.fr

Contact PCE : Ségolène de Saint Martin – sdestmartin@p-c-e.fr

Listing Sponsor : Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92

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