ONE EXPERIENCE : Mise en ligne du prix d'exercice de la cinquième période d'exercice des BSA 2026

La Société rappelle que la cinquième période d'exercice des bons de souscription d'actions (les « BSA 2026 ») attachés aux nouvelles actions émises le 16 mars 2026 débute le 19 juillet 2026 à l'ouverture du marché et se terminera le 30 juillet 2026 à la clôture du marché.

Comme indiqué dans le communiqué de presse de la Société du 20 février 2026, le prix d'exercice des BSA 2026 est égal à la moyenne des cours de clôture de bourse de la Société constatés au cours des quatre (4) jours de bourse précédant immédiatement la date d'ouverture de chaque période d'exercice, diminuée d'une décote de 15 %, sans pouvoir être inférieur à la valeur nominale des actions, soit 0,10 €.

Par conséquent, le prix d'exercice des BSA 2026 pour la cinquième période d'exercice est de 0,32 € (0,3715 € auquel est appliquée une décote de 15 %).

A propos du groupe - https://groupe.one-experience.fr/

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe français d' Hospitality au modèle hybride associant immobilier, exploitation et investissement de long terme. Coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – ISIN : FR0013266772), le Groupe se développe autour de trois activités complémentaires :

• L'hôtellerie, à travers la détention et l'exploitation d'hôtels, indépendants ou exploités sous enseignes nationales et internationales, via sa filiale ONE HOSPITALITY ASSETS ;

• La structuration de clubs deals immobiliers privés via ONE NEST, sa filiale spécialisée dans le sourcing des actifs, la structuration des opérations, la gestion des investissements et leur valorisation jusqu'à leur cession.

• L'événementiel, comprenant la propriété et l'exploitation par sa propre agence de lieux événementiels dédiés aux entreprises et aux particuliers.

Dans une logique de diversification patrimoniale et de création de valeur à long terme, le Groupe détient également des actifs numériques stratégiques, notamment en Bitcoin.

Contact ONE EXPERIENCE : Edouard Masseau – Président Directeur Général – contact@one-experience.fr

Contact agence PCE : Ségolène de Saint Martin – sdestmartin@p-c-e.fr

Listing Sponsor : Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92