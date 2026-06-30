ONE EXPERIENCE : Le Groupe ONE EXPERIENCE renforce son conseil d'administration

L'assemblée générale des actionnaires de ONE EXPERIENCE (Euronext Growth Paris – ALEXP), groupe européen d' hospitality hybride, réunie le 25 juin 2026 a approuvé l'ensemble des résolutions proposé par le conseil d'administration du Groupe, dont les résolutions 7 et 8 relatives à sa gouvernance. Le conseil d'administration de ONE EXPERIENCE se compose désormais de 4 membres et accueille un nouvel administrateur indépendant.

Les résultats détaillés des votes seront prochainement disponibles sur le site du Groupe.

Nomination de Monsieur Julien DRABER en qualité d'Administrateur

Le conseil d'administration de ONE EXPERIENCE se renforce avec la nomination d'un 4 ème membre. Julien DRABER, co-fondateur et Directeur général de One Nest, filiale du Groupe dédiée à la gestion d'actifs immobiliers, est nommé en qualité d'administrateur. Il rejoint le conseil d'administration de ONE EXPERIENCE avec plus de vingt ans d'expertise acquise dans les secteurs du bâtiment, de la promotion immobilière et de l'asset management.

Nomination de Monsieur Jean-Luc FRÉMONT en qualité d'Administrateur indépendant, en remplacement de Monsieur Gilles ENGUEHARD

Jean-Luc FRÉMONT, Directeur général de JLSConsulting est nommé en qualité d'Administrateur en remplacement de Monsieur Gilles ENGUEHARD, démissionnaire et membre du conseil depuis 2017. Spécialiste en conseil en investissement auprès de clients grands comptes, de foncières et family offices, Jean-Luc FREMONT bénéficie d'un réseau professionnel premium et apporte à ONE EXPERIENCE sa fine connaissance des enjeux des investisseurs.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Julien DRABER et Jean-Luc FREMONT au sein de notre Conseil. Leurs parcours, à la fois complémentaires et reconnus, constituent un véritable atout alors que notre Groupe entend accélérer ses investissements et franchir une nouvelle étape de son développement. Leurs expertises et leurs regards stratégiques renforceront notre capacité à saisir les opportunités qui s'offrent à nous tout en poursuivant une création de valeur durable pour nos actionnaires. A l'heure où notre Groupe accélère sa stratégie de développement autour des actifs réels, de l'hôtellerie et de son modèle d'investissement innovant. Leur arrivée constitue un signal fort de la nouvelle dynamique que nous souhaitons insuffler à ONE EXPERIENCE.

Je tiens également à remercier chaleureusement Gilles ENGUEHARD, dont l'accompagnement et l'engagement ont été déterminants dans la construction et le développement de notre Groupe. » – Edouard Masseau, Président de ONE EXPERIENCE.

A propos du groupe - https://groupe.one-experience.fr/

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE est un groupe d' hospitality en France (événementiel, hôtellerie, co-living, flex-office) développant un modèle hybride à la croisée de l'immobilier et des services. Le Groupe est coté sur Euronext Growth Paris (ALEXP – ISIN : FR0013266772).

Contact ONE EXPERIENCE :

Edouard Masseau – Président directeur général – contact@one-experience.fr

Contact agence PCE : Ségolène de Saint Martin – sdestmartin@p-c-e.fr - 33 (1) 06 16 40 90 73

Listing Sponsor : Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92