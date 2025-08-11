Oncology Institute Inc devrait afficher une perte de 13 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Oncology Institute Inc TOI.OQ TOI.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 13 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Cerritos en Californie devrait déclarer une augmentation de 16,3% de ses revenus à 114,6 millions de dollars contre 98,58 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Oncology Institute Inc est une perte de 13 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 3 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* La recommandation moyenne du consensus pour le groupe de pairs des établissements et services de santé est également "Acheter"

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Oncology Institute Inc est de 7,00 $, soit environ 38,9 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 4,28 $

11 août