Oncodesign reprend à Servier les droit de son programme anti Parkinson

(AOF) - Oncodesign Precision Medicine (OPM, -22,84% à 0,75 euro) annonce aujourd’hui la reprise auprès des laboratoires Servier des droits sur son programme OPM-201, dans le traitement de la maladie de Parkinson. Philipe Genne, PDG de cette entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, souligne que "la collaboration avec Servier aura permis de faire progresser considérablement ce programme innovant et d’en confirmer la qualité, ainsi que l’innocuité de notre molécule chez les volontaires sains".

