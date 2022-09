Oncodesign Precision Medicine (OPM) et Servier annoncent la signature d’une collaboration stratégique pour la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques dans le traitement du cancer du pancréas

• Identification et validation de nouvelles cibles thérapeutiques contre le cancer du pancréas



• Construction d’une plateforme analytique d’Intelligence Artificielle (IA) commune



• Génération et mutualisation de données cliniques et biologiques, d’outils d’IA et de compétences en pharmacologie expérimentale



• Servier peut enclencher un partenariat avec OPM en Drug Discovery à partir de certaines cibles découvertes grâce à cette approche technologique



Suresnes et Dijon (France), le 22 septembre 2022 à 18h00 – Servier, groupe pharmaceutique international, et Oncodesign Precision Medicine (OPM), filiale d’Oncodesign (ALONC – FR0011766229) spécialisée dans la médecine de précision, annoncent un accord de recherche collaborative, nommé « STarT Pancreas », pour l’identification et la validation de nouvelles cibles thérapeutiques visant le développement de nouveaux traitements de l’adénocarcinome canalaire du pancréas (PDAC).



