Oncodesign Precision Medicine et Ksilink s’allient pour tester la chimiothèque Nanocyclix® dans des modèles cellulaires issus de patients avec des maladies graves du système nerveux central
information fournie par Boursorama CP 08/01/2026 à 18:00

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN PRECISION MEDICINE (OPM) en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu


Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ; Mnémonique : ALOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, et Ksilink, leader en criblage phénotypique à haut débit de systèmes cellulaires dérivés de patients, méthode permettant d’analyser directement des cellules issues de patients pour identifier de nouvelles cibles ou thérapies, , annoncent aujourd'hui le lancement d'une nouvelle collaboration de recherche.

Valeurs associées

ONCODESIGN PM
0,5100 EUR Euronext Paris +6,47%

