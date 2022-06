Oncodesign met à disposition les informations relatives à l’Assemblée Générale des actionnaires du 30 juin 2022

Dijon, le 13 juin 2022 à 18h00 CEST – ONCODESIGN (FR0011766229 - ALONC), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce la mise à disposition des documents préparatoires pour l’Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2022.



Par ailleurs, la Société informe ses actionnaires que son Assemblée Générale se tiendra le jeudi 30 juin 2022, à 09h30 au 20 Rue Jean Mazen à DIJON (et non plus le 29 juin 2022 comme précédemment annoncé).



Les documents relatifs à cette assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires et peuvent être consultés sur le site d’Oncodesign dans la rubrique Investisseurs / Documentation / Assemblées Générales : https://www.oncodesign.com/fr/documentation/assemblees-generales/assemblee-generale-2022



Il est par ailleurs possible de consulter la documentation au siège de la Société au 18 rue Jean Mazen à DIJON – 21000. Chaque actionnaire peut en outre demander qu’un exemplaire de ces documents lui soit envoyé.