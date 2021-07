Oncodesign annonce une forte augmentation de son chiffre d'affaires du 1er semestre 2021

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu



o Chiffre d'affaires Groupe en hausse de +33% à 15,8 M€



o Forte croissance organique du service avec un CA externe à 12,6 M€ (+39%) et un carnet de commandes en hausse à 15,5 M€ (+33%)



o Produits et revenus d'exploitation de 18,2 M€ au même niveau qu'en 2020, alors que la subvention de GSK n'est plus perçue depuis cette année



o Succès pour le programme LRRK2 : paiement d'un milestone de 2 M€ à Oncodesign suite au choix du candidat médicament par les laboratoires Servier



o Position de trésorerie de 27 M€ au 30 juin 2021