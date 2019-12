Oncodesign annonce la sélection de son candidat-médicament First-in-Class, inhibiteur de la kinase RIPK2, pour les maladies auto-immunes et inflammatoires

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.euo Démonstration de l'efficacité dans un modèle de colite et de troubles intestinaux induits par les immunothérapieso Dépôt d'une demande d'autorisation d'essai clinique attendu en 2021o Compte-tenu des pathologies adressables, ce candidat-médicament pourrait être un blockbustero Initiation de la recherche d'un partenaire dès 2020Dijon, le 17 décembre 2019 - ONCODESIGN (ALONC - FR0011766229), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce aujourd'hui la sélection de l'inhibiteur de la kinase RIPK2 (ODS-101) comme candidat-médicament pour le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires.Jan HOFLACK, Directeur Scientifique d'Oncodesign, déclare : « Nous sommes enthousiasmés par le profil et les résultats pharmacologiques initiaux d'ODS-101. Ce composé remplit tous nos critères très stricts pour une utilisation dans les maladies auto-immunes et inflammatoires chroniques ».