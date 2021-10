Oncodesign annonce la nomination de Karine Lignel comme Directrice Générale Développement Groupe

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu



ONCODESIGN (ALONC – FR0011766229), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce la nomination de Karine Lignel au poste de Directrice Générale Développement Groupe.



« Nous sommes très honorés et fiers d’accueillir Karine Lignel au sein de nos équipes. Elle connait bien notre entreprise qu’elle a accompagnée et soutenue avec beaucoup d’engagement au travers de son rôle d’administratrice, représentant Crédit Mutuel Innovation depuis 2008 » déclare Philippe Genne, Fondateur, Président et Directeur Général d’Oncodesign. « Ses compétences acquises dans le domaine du capital-risque où elle a excellé durant plus de 20 ans dans les biotechnologies et la sphère financière, ajoutées à sa connaissance fine de l’entreprise et de sa stratégie, vont nous permettre d’accélérer notre développement de manière significative et tangible. Nous avons planifié une accélération de la croissance externe au travers de l’acquisition d’entreprises, de technologies, et de produits complémentaires en lien avec nos objectifs affichés. A la croisée des chemins, son nouvel engagement est un atout très fort pour Oncodesign ; elle a toute notre confiance pour réussir sa mission. »