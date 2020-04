Oncodesign annonce la mise en place de sa nouvelle Business Unit « Intelligence Artificielle » et nomme Stéphane Gerart à sa direction

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu



ONCODESIGN (ALONC - FR0011766229), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce aujourd'hui la mise en place de sa nouvelle Business Unit (BU) Intelligence Artificielle (IA) et nomme Stéphane Gerart à sa direction.



« La reconfiguration d'Oncodesign pour les cinq années à venir sous la forme de trois Business Units nous permet de donner naissance à un Groupe biopharmaceutique innovant et multidisciplinaire adapté à la médecine de précision pour répondre aux défis de son temps. La mise en place de la BU Intelligence Artificielle, support de notre innovation de demain, constitue un pilier important de notre stratégie, » commente Philippe GENNE, Président Directeur Général et fondateur d'Oncodesign.



« Afin de superviser cette nouvelle unité, nous sommes ravis d'accueillir Stéphane Gerart au sein de notre équipe dirigeante. Stéphane apportera sa solide expérience dans le traitement de données médicales et de l'intelligence artificielle pour nous accompagner dans l'essor de notre Groupe alors qu'il entre dans une phase clé de son développement, » ajoute Philippe GENNE. « La qualité de son expertise en intelligence artificielle, des technologies associées, mais aussi de leur valorisation adéquate au sein d'offres de prestations de service, constituent des atouts indispensables à l'accélération du développement de la nouvelle BU IA. »