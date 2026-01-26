Once Upon a Farm, les bailleurs de fonds visent une levée de fonds de 209 millions de dollars lors de l'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Once Upon a Farm et certains de ses actionnaires actuels cherchent à lever jusqu'à 209 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré lundi la société d'aliments biologiques pour enfants.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer