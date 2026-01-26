 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Once Upon a Farm, les bailleurs de fonds visent une levée de fonds de 209 millions de dollars lors de l'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 13:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Once Upon a Farm et certains de ses actionnaires actuels cherchent à lever jusqu'à 209 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré lundi la société d'aliments biologiques pour enfants.

Investir dans l'or
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Or et argent, champions 2026 des placements ?
    Or et argent, champions 2026 des placements ?
    information fournie par Ecorama 26.01.2026 14:10 

    C’est une première historique : l’argent franchit les 100 dollars l’once et s’impose comme le métal star de 2026. De son côté, l’once d’or a franchi un nouveau record historique en dépassant les 5 100 dollars. Jusqu’où peut aller cette folle ascension des métaux ... Lire la suite

  • Le contrat liant l’énergéticien Adani au Bangladesh a été signé sous le règne de l’ex-Première ministre Sheikh Hasina (2009-2024). ( AFP / SHAMMI MEHRA )
    Électricité : bras de fer entre le Bangladesh et le groupe indien Adani
    information fournie par Boursorama avec Media Services 26.01.2026 14:09 

    Selon une commission d’enquête, la compagnie publique bangladaise (BPDB) a surpayé jusqu’à 50 % l’électricité achetée au groupe indien Adani. Ces accusations ont été lancées par une commission d'enquête gouvernementale qui s'est penchée sur les contrats d'énergie ... Lire la suite

  • Les deux seuls pandas du Japon repartent pour la Chine
    Les deux seuls pandas du Japon repartent pour la Chine
    information fournie par AFP Video 26.01.2026 13:56 

    De nombreux admirateurs ont fait leurs adieux dimanche aux deux pandas du zoo de Tokyo, qui s'apprêtent à retourner en Chine, privant l'archipel de la présence de ces animaux emblématiques pour la première fois en un demi-siècle.

  • Gaza: des camions d’aide au poste-frontière de Rafah en Égypte avant une "réouverture limitée"
    Gaza: des camions d’aide au poste-frontière de Rafah en Égypte avant une "réouverture limitée"
    information fournie par AFP Video 26.01.2026 13:55 

    Des camions chargés d’aide et de matériaux de construction font la queue devant le passage de Rafah, côté égyptien, en attendant le feu vert pour entrer à Gaza. Israël affirme qu’il n’autorisera que les piétons à emprunter le passage de Rafah entre Gaza et l’Égypte ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank