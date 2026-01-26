Once Upon a Farm, les bailleurs de fonds visent une levée de fonds de 209 millions de dollars lors de l'introduction en bourse aux États-Unis

Once Upon a Farm et certains de ses actionnaires actuels cherchent à lever jusqu'à 209 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré lundi la société d'aliments biologiques pour enfants.