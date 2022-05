On Target Laboratories et Mauna Kea Technologies démontrent la détection ciblée intra-procédurale du cancer du poumon avec un agent d'imagerie moléculaire

Une étude publiée dans Nature Communications révèle qu'un agent d'imagerie moléculaire ciblant le cancer, associé à un système d'endomicroscopie confocale laser par aiguille, permet une détection rapide, hautement sensible et spécifique des cellules cancéreuses lors des procédures de biopsie, avec une précision diagnostique et une reproductibilité excellentes.



Paris et Boston, 18 mai, 2022 – 17h45 CEST – On Target Laboratories, Inc. (‘On Target’), une société privée de biotechnologie qui développe des agents d'imagerie moléculaire peropératoire pour cibler et illuminer le cancer pendant la chirurgie, et Mauna Kea Technologies (Euronext: MKEA, ‘Mauna Kea’) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), ont annoncé aujourd'hui la publication d'une étude intitulée "Targeted Detection of

Cancer at the Cellular Level During Biopsy by Near-Infrared Confocal Laser Endomicroscopy" dans la revue scientifique à comité de lecture Nature Communications.



"Cette étude marque une étape importante dans le développement de l'endomicroscopie confocale laser par l'aiguille pour son application dans le cancer du poumon. En évaluant l'utilisation de Cellvizio avec CYTALUX, nous avons démontré le potentiel de la toute première technologie d'imagerie moléculaire endoluminale en temps réel pour le cancer du poumon", a déclaré Nicolas Bouvier, Directeur Général par intérim de Mauna Kea Technologies