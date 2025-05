On Semiconductors : avalement baissier sous 38$ information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 12:21









(CercleFinance.com) - Véritable star incontournable de 2020 (10,5$ le 19 mars) à 2023 (108$ le 31 juillet) avec un cours multiplié par 10, l'année 2025 s'avère 'compliquée' pour On Semiconductors, le cours ayant été divisé par 3 en 15 mois (32$ le 9 avril).

Après un rebond de 30% vers 41$, On Semiconductors matérialise un avalement baissier sous 38$ et pourrait retomber dans la zone des 35,3/35,5$, testée de mi-mai à mi-juillet 2021... et un retracement du plancher annuel des 31,9$ ne saurait être exclu.





Valeurs associées ON SEMICONDUCTOR 38,4100 USD NASDAQ -8,35%