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ON Semiconductor met le turbo grâce à l'IA, le titre gagne 4%
information fournie par Zonebourse 03/08/2026 à 22:44
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ON Semiconductor progresse d'environ 4% dans les échanges électroniques après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel de 1,60 MdUSD, en hausse de 9% sur un an. Le bénéfice ajusté par action atteint 0,74 dollar, contre 0,53 dollar un an auparavant, soit une progression proche de 40%. La marge opérationnelle ajustée s'est parallèlement améliorée de 350 points de base, à 20,8%, illustrant le levier opérationnel généré par la reprise des volumes et la discipline sur les coûts.

La dynamique repose principalement sur "Power Solutions Group", dont les ventes ont augmenté de 19%, grâce notamment aux composants de gestion de l'énergie destinés aux centres de données. Le groupe anticipe désormais plus qu'un doublement de ses revenus liés à l'IA en 2026, soutenu par son intégration croissante dans l'écosystème NVIDIA MGX et par de nouveaux contrats pour ses solutions EliteSiC, ses MOSFET et ses contrôleurs. Le lancement récent de la gamme GaNEXUS étend également son offre dans le nitrure de gallium, une technologie adaptée aux besoins énergétiques croissants des infrastructures numériques.

La génération de trésorerie constitue un autre point fort, avec un flux de trésorerie disponible multiplié par quatre à 425 MUSD. Pour le troisième trimestre, ON Semiconductor vise entre 1,65 et 1,75 MdUSD de revenus et un bénéfice ajusté par action compris entre 0,81 et 0,93 dollar. La reprise reste toutefois concentrée puisque l'activité automobile a légèrement reculé en séquentiel et le segment analogique demeure inférieur à son niveau de l'an dernier.

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