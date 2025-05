AOF - EN SAVOIR PLUS

" En observant également le deuxième trimestre, nous constatons que la demande reste forte et, en fait, le mois d'avril a été le plus solide de notre histoire ", a par ailleurs, indiqué la société zurichoise.

(AOF) - On Holding, société de vêtements de sport basée en Suisse mais cotée à New-York, a relevé ses prévisions annuelles. Le groupe, introduit en Bourse à l'été 2021, table sur une croissance de son chiffre d'affaires d'au moins 28 % en 2025 à taux de change constants, contre une prévision antérieure de 27 %. Au premier trimestre, les ventes ont bondi de 43 % à 726,6 millions de francs suisses, dépassant les attentes qui tablaient sur 681,2 millions de francs suisses. On Holding a indiqué qu'elle devra procéder à des ajustements tarifaires sélectifs afin d'atténuer l'impact des droits de douane.

On Holding relève ses prévisions annuelles

