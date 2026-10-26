"On est en train de réconcilier les Français avec le capitalisme" : Patrick Pouyanné vante la popularité du plafond sur les prix du carburant de TotalEnergies

Le patron du géant français de l'énergie a loué les effets du plafonnement des prix à la pompe sur l'image de son groupe chez les consommateurs, qui voyaient jusqu'alors Total comme un "marque de station-service chère".

Patrick Pouyanné, à Paris, le 24 août 2026 ( AFP / LOU BENOIST )

"L'entreprise devient populaire, je trouve ça super!". A l'occasion d'un entretien avec Public Sénat , Patrick Pouyanné a fait l'éloge du plafonnement à la pompe décidé par son groupe, affirmant que l'opération a coûté à date "à peu près 500 millions d'euros" à l'énergéticien.

Le groupe pétrogazier, qui plafonne ses prix d'essence à 1,99 euros le litre et de gazole à 2,25 euros le litre depuis le 22 juillet, a considérablement augmenté sa part de marché, alors que le prix moyen du gazole en France a connu un pic dépassant les 2,40 euros en septembre. "Notre part de marché en 2025 était de 23 %, elle est aujourd'hui supérieure à 30 %", s'était ainsi félicité Patrick Pouyanné après une réunion à Matignon le 12 octobre dernier.

"C'est pas une opération gagnante. Aujourd'hui ça a un coût. On doit être à peu près à 500 millions d'euros . On gagne des parts de marché mais chaque part de marché me coûte 1 centime le litre. Aujourd'hui je vends moins cher l'essence que ce que je devrais faire", a t-il avancé dans une vidéo extraite de l'émission "Masterclass", publiée lundi 26 octobre par Public Sénat .

Le chef d'entreprise salue toutefois ce qu'il voit comme une évolution de perception de TotalEnergies par la population : "L'entreprise devient populaire, je trouve ça super ! On est en train de réconcilier les Français avec le capitalisme!" , a t-il lancé.

"L'occasion de montrer aux Français qu'avoir un grand pétrolier dans le pays, c'est utile pour eux"

Patrick Pouyanné assume un "choix délibéré", voyant en cette opération un "investissement" qui depuis a fait des petits à l'étranger. "Je suis pas très populaire parmi les patrons du pétrole. Il y a mon copain italien de l'Eni qui a été obligé de faire ça la semaine dernière. Il m'a dit 'Mon gouvernement m'a montré ce que tu faisais, donc j'ai dû suivre', a t-il décrit, rappelant au passage qu'Eni "est aussi compagnie nationale" en Italie. L'énergéticien italien a fixé depuis fin septembre un prix maximal pour les carburants commercialisés par Enilive à 2,19 EUR/l pour le gazole et 1,99 EUR/l pour l'essence

Prix du gazole et taxes dans les pays de l'Union européenne, selon les données du bulletin hebdomadaire de la Commission européenne ( AFP / Sophie RAMIS )

Patrick Pouyanné voit en outre en ce plafonnement un rappel sur "l'utilité" d'une grande entreprise pétrolière nationale. "On l'a fait profondément, -il se trouve que la crise dure plus longtemps que le prix monte haut- parce que c'est l'occasion pour nous de montrer aux Français qu'avoir un grand pétrolier dans le pays, c'est utile pour eux. Et l'utilité, c'est le prix. Y a pas de secret !" , a t-il insisté.

Les marges de raffinage explosent

TotalEnergies, qui publiera ses résultats du troisième trimestre le 29 octobre, a indiqué que ses marges de raffinage avaient bondi de 146 % au troisième trimestre par rapport au précédent, sur fond de tensions sur le marché du gazole liées aux conflits au Moyen-Orient et en Ukraine. Ces marges, qui reflètent l'écart entre le prix du pétrole brut et celui des carburants et des autres produits pétroliers qui en sont issus, ont atteint 33,2 dollars par baril au troisième trimestre, contre 13,5 dollars au deuxième trimestre, selon une mise à jour destinée aux investisseurs. "La hausse de 10 % des traitements des raffineries a permis de pleinement capturer les marges de raffinage historiquement élevées en Europe et dans le monde", s'est félicité TotalEnergies dans cette communication aux marchés.

Le 12 octobre dernier, TotalEnergies s'est par ailleurs engagé à baisser de 20 centimes le prix du litre de gazole non routier, ainsi que de diminuer de 8 à 12 centimes le prix du litre de gazole pour les particuliers après un déstockage de ces carburants qui doit démarrer début novembre.