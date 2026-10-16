Guerres en Ukraine et au Moyen-Orient : les marges de raffinage de TotalEnergies explosent, le groupe s'attend à des résultats "exceptionnels"

Les raffineries européennes de TotalEnergies "tournent toutes à plein régime et sont comme des mines d'or", avait déclaré le PDG du groupe Patrick Pouyanné fin septembre.

( Belga / JONAS ROOSENS )

Le géant français des hydrocarbures TotalEnergies a vu ses marges de raffinage bondir de 146% au troisième trimestre par rapport au précédent, alors que les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient entraînent une raréfaction des produits raffinés à l'échelle planétaire, a-t-il indiqué jeudi 15 octobre.

Ces marges, qui reflètent l'écart entre le prix du pétrole brut et celui des carburants et des autres produits pétroliers qui en sont issus, ont atteint 33,2 dollars par baril au troisième trimestre, contre 13,5 dollars au deuxième trimestre, selon une mise à jour destinée aux investisseurs.

"La hausse de 10 % des traitements des raffineries a permis de pleinement capturer les marges de raffinage historiquement élevées en Europe et dans le monde", s'est félicité TotalEnergies dans cette communication aux marchés.

La tendance de marges historiquement élevées est partagée par l'ensemble des majors pétrolières, comme Shell et BP, qui bénéficient d'une forte hausse des prix des produits raffinés, gazole en tête, alors que le prix du brut a légèrement baissé sur la période. La raréfaction des produits raffinés est liée au conflit au Moyen-Orient et à la guerre en Ukraine, où les frappes sur des infrastructures énergétiques sont fréquentes.

Une "marge brute", pas un bénéfice

Les marges de raffinage "ne sont pas décidées par les raffineurs", mais sont "le reflet sur des marchés mondialisés de l'équilibre entre les prix du pétrole brut et les prix des produits raffinés", explique TotalEnergies sur son site. Cette marge brute "n'est donc pas un bénéfice" , car elle ne tient pas compte des coûts, des investissements et de la fiscalité, ajoute-t-il.

Reste que le groupe s'attend à ce que les résultats et le flux de trésorerie disponible (cash flow) de ses activités aval aient atteint "un niveau exceptionnel" au troisième trimestre, avec une hausse "de l'ordre de deux milliards de dollars" du flux de trésorerie disponible du secteur raffinage-chimie, par rapport au trimestre précédent.

Il estime également que sa production d'hydrocarbures a enregistré une croissance de 2,45 et 2,5 millions de barils par jour au troisième trimestre, grâce à un "impact plus faible du conflit au Moyen-Orient".

Au deuxième trimestre, le groupe avait doublé son bénéfice net sur un an, à 5,4 milliards de dollars, grâce aux prix élevés des hydrocarbures. Les raffineries européennes de TotalEnergies "tournent toutes à plein régime et sont comme des mines d'or", avait déclaré le PDG du groupe Patrick Pouyanné fin septembre.

Le groupe publiera ses résultats du troisième trimestre le 29 octobre.