OMV: feu vert de l'UE pour l'acquisition de Adamant Ecodev • 07/01/2025 à 13:01









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition de Adamant Ecodev, d'Italie, par OMV Downstream, d'Autriche, et Adamant BioNRG, de Suisse.



La transaction concerne principalement le commerce de matières premières renouvelables.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions limitées des entreprises sur le marché résultant de l'opération proposée.







Valeurs associées OMV 38,83 EUR LSE Intl +0,36%