Omnicom va supprimer 4 000 emplois et intégrer ses marques publicitaires après le rachat d'IPG, selon le FT

Omnicom OMC.N va licencier plus de 4 000 employés et intégrer plusieurs marques d'agences de publicité bien connues après son acquisition du groupe rival Interpublic pour 13 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times lundi, citant un entretien avec des cadres de l'entreprise.

Le secteur de la publicité est confronté à une remise en question existentielle alors que l'intelligence artificielle remodèle la production créative et que des géants de la technologie comme Meta META.O permettent aux entreprises de produire plus facilement des publicités à grande échelle et à grande vitesse.

L'acquisition d'Interpublic Group par Omnicom est une tentative de reprendre de l'élan dans ce paysage changeant, alors qu'il fait face à la concurrence féroce du géant français de la publicité Publicis PUBP.PA et de l'entreprise britannique WPP WPP.L .

La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

L'agence de création DDB, fondée en 1949, et l'agence de marketing créatif MullenLowe seront intégrées dans TBWA d'Omnicom, selon le rapport.

FCB, l'un des plus grands réseaux mondiaux d'agences de publicité appartenant à IPG et dont les origines remontent à 1873, sera absorbé par BBDO d'Omnicom, selon le rapport.

Le patron d'Omnicom, John Wren, a déclaré que plus de 4 000 emplois seraient supprimés dans le cadre de l'intégration d'IPG, principalement dans des fonctions administratives, mais aussi à certains postes de direction, selon le Financial Times.

John Wren, qui restera président et directeur général de l'entité combinée, a déclaré que les avantages financiers dépasseraient les 750 millions de dollars d'économies annuelles initialement prévues pour les investisseurs, selon le rapport.

Les dirigeants de l'entreprise ont déclaré que les réductions devaient être considérées dans le contexte d'une restructuration similaire chez des rivaux tels que WPP, qui devrait également supprimer des emplois sous la houlette de la nouvelle directrice Cindy Rose, selon le rapport.

Interpublic Group a licencié environ 3 200 employés au cours des neuf premiers mois de l'année 2025, selon une déclaration réglementaire. L'année dernière, Omnicom a réduit ses effectifs de 3 000 personnes pour les ramener à environ 75 000, selon le rapport.

