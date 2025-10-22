Omnicom enregistre une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel grâce à la vigueur de la publicité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de publicité Omnicom

OMC.N a affiché mardi une hausse de 4% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, aidée par la croissance continue de son segment médias et publicité.

La société de publicité basée à New York a déployé des capacités d'IA générative et d'agentivité par le biais de sa plateforme Omni et de ses actifs de données. Elle a exploité la technologie pour alimenter les campagnes, les entreprises continuant à dépenser pour les services d'Omnicom.

Sa structure de coûts flexible et ses secteurs d'activité diversifiés lui assurent une relative stabilité dans un paysage médiatique et publicitaire volatil, selon les analystes.

La FTC américaine a approuvé une ordonnance finale réglant les accusations en matière de concurrence concernant l'acquisition par Omnicom d'Interpublic Group of Companies

IPG.N , permettant ainsi à l'opération de 13,5 milliards de dollars d'aller de l'avant.

Omnicom s'attend à ce que l'opération, qui devrait être finalisée d'ici la fin du mois prochain, entraîne une croissance du chiffre d'affaires et des synergies de coûts.

La société est en concurrence avec le britannique WPP

WPP.L et compte plus de 5 000 clients dans plus de 70 pays.

Son chiffre d'affaires de 4,04 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre correspond à peu près aux estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Le segment des médias et de la publicité, le plus important en termes de revenus, a enregistré une croissance organique de 9,1 % pour atteindre 2,35 milliards de dollars au troisième trimestre.

Omnicom a gagné 2,24 dollars par action sur une base ajustée, dépassant les attentes de 2,16 dollars par action.