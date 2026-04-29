Omnicom dépasse les attentes au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 14:07
Le groupe de communication affiche un chiffre d'affaires de 6,24 MdsUSD, dont des revenus des activités principales en croissance de 6,7% à 5,61 MdsUSD,
grâce à une croissance organique de 3,9% et à des effets de change pour 2,7%.
"Notre solide performance en tant que nouvel Omnicom (après l'acquisition d'Interpublic Group fin 2025) reflète nos nouvelles capacités intégrées, nos opérations de portefeuille de base et nos activités d'intégration réussies", commente son PDG John Wren.
"Nous sommes également en bonne voie pour réaliser des synergies substantielles de réduction des coûts et 3,5 MdsUSD de rachats d'actions cette année dans le cadre de notre autorisation de 5 MdsUSD", poursuit-il.
"Cette combinaison d'excellence opérationnelle et d'allocation de capital disciplinée nous positionne pour assurer la rentabilité et la croissance du BPA qui établiront une nouvelle norme pour notre secteur", conclut John Wren.
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