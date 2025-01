OMER-DECUGIS & CIE : RÉSULTATS ANNUELS 2023/24 EN FORTE AMÉLIORATION ET POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE AVEC UN CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE +13,6% AU 1ER TRIMESTRE 2024/25

Chiffre d'affaires annuel record à 247 M€ (+19,7%), en nette avance sur le plan de croissance

Performance opérationnelle en ligne avec les objectifs : taux de marge brute à 15,0%, EBITDA à 6,7 M€ et taux de marge d'EBITDA à 2,7%

Résultat net en forte amélioration à 3,0 M€

Poursuite de la réduction de l'endettement net

Dynamique de croissance confirmée avec un 1 er trimestre 2024/25 en hausse de +13,6%

Rungis, le 27 janvier 2025 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie ses résultats annuels au titre de l'exercice 2023/24 (clos le 30 septembre 2024) arrêtés par le Conseil d'administration le

24 janvier 2025 et son chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024/25 (du 1 er octobre au 31 décembre 2024). Le rapport financier annuel 2023/24 sera mis à la disposition du public au plus tard le 31 janvier 2025.

En K€ - normes françaises – données auditées Exercice

2022/23 Exercice

2023/24 Variation Chiffre d'affaires 206 275 246 954 +19,7% Marge brute

% sur ventes de marchandise 24 469

11,9% 36 914

15,0% +50,9%

+3,1 pts EBITDA [2]

% du chiffre d'affaires 2 016

1% 6 720

2,7% +4 704 K€

+1,7 pt Dotations aux amortissements et provisions (2 191) (2 627) -437 K€ Résultat d'exploitation [1]

% du chiffre d'affaires 352

0,2% 4 057

1,6% +3 705 K€

+1,4 pt Résultat financier (510) (597) -87 K€ Résultat exceptionnel (34) (205) -171 K€ Charge d'impôts 245 (323) - Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 13 12 - Résultat net de l'ensemble consolidé 66 2 943 +2 877 K€ Résultat net part du Groupe 93 2 968 + 2 875 K€

Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie commente : « L'exercice 2023/24 s'est déroulé dans un contexte exigeant, marqué par d'importantes contraintes climatiques liées à El Niño perturbant sensiblement les productions agricoles et leurs acheminements à l'échelle mondiale. Malgré ces défis, notre Groupe a une nouvelle fois démontré la solidité de son modèle et la pertinence de son positionnement stratégique. Grâce à notre agilité logistique, notre force commerciale et les relations de confiance nouées avec nos partenaires, nous avons intensifié la progression de nos volumes d'affaires et tenu nos engagements financiers. Nous clôturons un 14 ème exercice consécutif de croissance qui, avec une bonne maitrise des coûts, nous permet de délivrer une performance opérationnelle robuste avec un EBITDA en forte amélioration à 6,7 M€. Le chiffre d'affaires (247 M€) dépasse largement (la trajectoire 2025 (230 M€) fixée à l'occasion de l'introduction en Bourse.

Cette année a également été marquée par deux acquisitions stratégiques majeures (EMA'S, Champaris) qui ont rapidement généré les synergies attendues. L'intégration d'EMA'S nous a notamment permis d'élargir notre gamme exotiques et d'étendre nos capacités logistiques et commerciales vers l'Europe du Nord, tandis que Champaris a consolidé notre position sur le marché de Paris-Rungis.

Confiants dans les perspectives de notre secteur d'activité (sécurité alimentaire, végétalisation de l'assiette, attractivité des produits exotiques et ethniques), nous avons lancé, en fin d'exercice, un projet ambitieux : la construction d'une nouvelle plateforme logistique et de mûrissage de 20 000 m 2 à Dunkerque-Port. Prévue pour 2027, ce projet ouvre un nouveau cycle de création de valeur intégrant des ambitions fortes en matière de durabilité, en particulier de décarbonation de nos activités. L'optimisation de la chaîne d'approvisionnement via la centralisation des flux à Dunkerque-Port, mais aussi, la performance environnementale du bâtiment permettront des gains substantiels tant économiques qu'en matière d'empreinte carbone.

L'exercice 2024/25 s'inscrit dans la continuité de la dynamique vertueuse engagée depuis plusieurs mois et nous permet de confirmer nos ambitions de croissance rentable et durable.

Cette année 2025 marque aussi le 175 ème anniversaire de notre Groupe familial, créé en 1850. »

Un chiffre d'affaires record à 247 M€ (+19,7%), en avance de plus d'un an sur l'objectif 2025

Au titre de l'exercice 2023/24, le chiffre d'affaires du groupe Omer-Decugis & Cie s'établit à 247 M€, en nette progression de 19,7% (+13% en croissance organique) par rapport à l'exercice précédent. Cette croissance reflète la livraison de près de 160 000 tonnes de fruits et légumes, témoignant de la capacité de Groupe à répondre aux attentes croissantes de ses marchés. Ce chiffre d'affaires dépasse d'ores et déjà de plus d'un an l'objectif fixé lors de l'introduction en Bourse, affirmant ainsi la trajectoire de croissance historique du Groupe, qui signe sa 14 ème année consécutive de progression portée, de façon homogène, par ses deux pôles d'activité (SIIM, BRATIGNY). Cette évolution remarquable se traduit par un taux de croissance annuel moyen de +19,9% sur la période 2020-2024.

Le chiffre d'affaires 2023/24 du pôle SIIM (75,2% du chiffre d'affaires total) s'élève à 185,6 M€, en hausse significative de +20,3% sur un an (+16,8% en croissance organique). Le segment BAMA, représentant 75,8% du tonnage total (vs 74,8% en 2022/23) et 64,3% en valeur (vs 65,3% en 2022/23), continue de tirer la croissance du Groupe, alimentée entre autres par le développement des gammes intégrant les petits exotiques et ethniques et le renforcement des produits de saison commercialisés par le pôle grossiste. Le développement des ventes à l'international (30% du chiffre d'affaires, +1 point versus N-1) constitue un solide relai à l'activité réalisée sur le marché domestique et témoigne des synergies mises en place avec l'acquisition d'EMA's.

Le chiffre d'affaires 2023/24 du pôle grossiste Bratigny (24,8% du chiffre d'affaires total) , s'établit à 61,3 M€, en progression de +17,9% (+1,5% en organique). Cette solide performance a été réalisée dans un contexte de marché marqué par un déficit persistant de la production saisonnière nationale. Néanmoins, le pôle a su capitaliser sur l'extension de ses carreaux de vente au sein du pavillon D2 du Marché International de Paris-Rungis et proposer une offre commerciale enrichie, bénéficiant des synergies issues des acquisitions (Anarex et Champaris), renforçant l'offre ethnique et l'offre saisonnière de production nationale et européenne.

Une forte amélioration des indicateurs de performance opérationnelle : un taux de marge brute de 15% en progression de 3,1% et un taux de marge d'EBITDA de 2,7%

Les mesures d'efficience opérationnelle déployées au cours de l'exercice précédent continuent de produire des effets positifs. En conséquence, la marge brute du Groupe atteint 36,9 M€ sur l'exercice 2023/24, soit un taux de marge de 15%, marquant une nette amélioration de +3,1 points par rapport à l'exercice précédent.

Les charges de personnel sur la période, en hausse de +21,2% par rapport à l'exercice précédent, restent maitrisées à 5,9% du chiffre d'affaires malgré l'intégration des acquisitions.

L'EBITDA courant atteint 6,7 M€, enregistrant une progression significative de 4,7 M€ par rapport à l'exercice précédent. Le taux de marge d'EBITDA courant du Groupe ressort ainsi à 2,7%, soit une hausse de 1,7 point. Bien que l'EBITDA du second semestre soit inférieur à celui du premier semestre, en raison de campagnes d'importation affectées par les effets du dérèglement climatique, le Groupe confirme son retour à la rentabilité sur l'ensemble de l'exercice.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions (-2,6 M€), le résultat d'exploitation 2023/24 ressort en très forte amélioration à 4,1 M€, en progression de 3,7 M€.

Enfin, après prise en compte du résultat financier (-0,6 M€), d'un résultat exceptionnel de -0,2 M€ et d'une charge d'impôts de -0,3 M€, le résultat net part du Groupe 2023/24 se traduit par un bénéfice de 3,0 M€.

Une structure financière robuste : poursuite de la réduction du Besoin en Fonds de Roulement et du désendettement du Groupe

Au 30 septembre 2024, la marge brute d'autofinancement s'élève à 5,6 M€ contre 1,6 M€ un an auparavant.

Sur les deux derniers exercices et dans un contexte de croissance continue, le Groupe a fortement réduit son Besoin en Fonds de Roulement à hauteur de 8,1 M€ (dont 0,8 M€ sur 2023/24).

Au cours de l'exercice, le Groupe a poursuivi son désendettement, à travers le remboursement de ses investissements immobiliers pour 1,5 M€, ainsi que du PGE hérité lors du rachat de Champaris pour 0,3 M€.

Au 30 septembre 2024, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 32,2 M€, la trésorerie disponible à 3,8 M€ et les dettes financières brutes à 5,9 M€. L'endettement financier du Groupe est corrélé à 90% au financement des investissements immobiliers réalisés lors des précédents exercices. Enfin, le Groupe n'a pas eu recours à des concours bancaires au 30 septembre 2024. Ainsi, l'endettement net du Groupe s'est réduit de 2,1 M€ sur l'exercice, après une baisse de 6,2 M€ sur l'exercice précédent.

Proposition d'un dividende de 0,08 € par action

Omer-Decugis & Cie proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires du Groupe le 6 mars 2025, le versement d'un dividende de 0,08 € par action au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2024. La mise en paiement interviendrait à compter du 16 avril 2025.

Un début d'exercice dynamique : poursuite de la croissance au 1 er trimestre 2024/25 en hausse de +13,6%

En K€ - normes françaises non-audités 1 er trimestre

2023/24 [2] 1 er trimestre

2024/25 Var. SIIM 50 755 60 552 +19,3% Bratigny 15 357 14 538 -5,3% Omer-Decugis & Cie 66 112 75 090 +13,6%

L'exercice 2024/25 démarre sur une trajectoire de croissance solide, avec un chiffre d'affaires de 75 M€ au 1 er trimestre, en hausse de +13,6% (+9,9% en organique).

Le pôle SIIM enregistre une bonne dynamique, avec un chiffre d'affaires de 60,6 M€, soit une progression de +19,3% (+14,5% en organique). Cette performance repose sur l'attractivité des gammes exotiques, dont le segment stratégique BAMA (Banane, Ananas, Mangue, Avocat), qui continuent de séduire les consommateurs. Une campagne de Noël réussie et les synergies développées avec EMA'S ont également contribué à renforcer la croissance, en particulier sur les marchés d'Europe du Nord.

Le pôle Bratigny affiche une légère décroissance (-5,3%) dans un contexte économique et politique incertain. Le dernier trimestre a subi l'effet d'un arbitrage des consommateurs en faveur des canaux de commercialisation de la grande distribution, un phénomène traditionnellement observé durant ces périodes.

Perspectives et stratégie

Omer-Decugis & Cie s'appuie sur des fondamentaux solides et un modèle d'affaires robuste, favorables à la poursuite de la croissance à court, moyen et long terme. Depuis son introduction en bourse, le Groupe a su faire preuve de résilience, opérant avec agilité dans un environnement international marqué par des incertitudes politiques et économiques, des tensions géopolitiques et des perturbations climatiques constantes. Son modèle d'affaires intégré, reposant sur des valeurs fortes en matière de durabilité, une maîtrise de la logistique complexe et une puissance commerciale éprouvée constituent de véritables leviers de développement. Ces atouts stratégiques permettent au Groupe de poursuivre avec succès son plan stratégique, qui inclut notamment le lancement de la nouvelle plateforme de murissage et de logistique décarbonée à Dunkerque-Port à horizon 2 ans.

A plus court terme, le Groupe reste confiant sur sa trajectoire de croissance rentable, s'appuyant notamment sur un très bon niveau de reconduction et de développement de contrats commerciaux, en France comme à l'international.

Ainsi, sur l'exercice en cours, le Groupe est confiant dans la poursuite de la croissance de ses activités et anticipe un chiffre d'affaires en progression de 10%. Enfin, conformément au plan de développement annoncé lors de l'introduction en Bourse, le Groupe maintient son ambition d'améliorer sa performance opérationnelle et de réaliser une marge d'EBITDA autour de 5%.

Calendrier des prochaines publications financières :

Assemblée générale des actionnaires, le 6 mars 2025

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024/25, le 13 mai 2025 (après Bourse)

semestre 2024/25, le 13 mai 2025 (après Bourse) Résultats semestriels 2024/25 et chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2024/25, le 21 juillet (après Bourse)

trimestre 2024/25, le 21 juillet (après Bourse) Chiffre d'affaires annuel 2024/25, le 3 novembre 2025 (après Bourse)

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 81/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2024, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 247 M€ au 30 septembre 2024, représentant plus de 160 000 tonnes distribués.

EBITDA : résultat d'exploitation avant dotations et reprises sur amortissements et provisions hors provisions sur actif circulant et prêts

après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition de 510 K€ en 2022/23

Intégration de la société Champaris France après son acquisition à 100% au 23 octobre 2023