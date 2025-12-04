OMER-DECUGIS & CIE : Omer-Decugis et Cie renforce sa présence en Afrique de l'Ouest avec l'acquisition de la société ivoirienne d'exportation de mangues, Vergers du Bandama

Rungis, le 4 décembre 2025 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce l'acquisition de la totalité du capital de la société ivoirienne Vergers du Bandama, spécialisée dans l'exploitation, le conditionnement et l'exportation de mangues fraîches.

Partenaire exclusif de longue date du groupe Omer-Decugis & Cie, Vergers du Bandama opère à Sinématiali, dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. En 2025, l'entreprise a exporté plus de 1 500 tonnes de mangues fraîches à destination des marchés français et européens. Depuis sa création en 2010, son développement s'appuie sur l'expertise reconnue de ses équipes, un savoir-faire solide, et une organisation logistique d'exportation performante garantissant la qualité des fruits. Reconnu aujourd'hui comme l'un des opérateurs leaders de la filière en Afrique de l'Ouest, Vergers du Bandama dispose des meilleures certifications à l'échelle internationale (Global G.A.P, Rainforest Alliance, Amfori BSCI Niveau A) garantissant la qualité des pratiques agricoles, de conditionnement et de ses engagements responsables, véritables pierres angulaires de son référencement auprès des plus grands distributeurs européens.

« L'acquisition de Vergers du Bandama, société d'exportation figurant parmi les plus performantes de Côte d'Ivoire, renforce la position de notre Groupe sur la mangue africaine et consolide notre présence en Afrique de l'Ouest. Cette opération s'inscrit pleinement dans notre stratégie de maîtrise de l'amont de notre chaîne de valeur, en particulier sur la filière mangues d'Afrique de l'Ouest », précise Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie.

A travers sa filiale SIIM, acteur historique de la production et de l'exportation de fruits de Côte d'Ivoire, Omer-Decugis & Cie est le leader de l'exportation de mangues d'Afrique de l'Ouest, avec une présence également au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal, une filière qui fait vivre plus de 100 000 personnes en Côte d'Ivoire pendant la saison de production. Le Groupe détient une part de marché estimée à 30% des volumes de mangues fraîches exportées vers l'Europe durant la campagne annuelle africaine (mars-juillet). En 2025, plus de 13 000 tonnes de mangues africaines ont ainsi été exportées par le Groupe par voie maritime, tandis que les exportations aériennes ont représenté un volume de 500 tonnes.

Le Groupe complète son approvisionnement le reste de l'année par des importations en provenance d'Espagne, d'Israël, du Brésil et du Pérou, pour un volume global annuel de plus de 25 000 tonnes, faisant d'Omer-Decugis & Cie l'un des principaux distributeurs européens de mangues.

Omer-Decugis & Cie a acquis 100% des titres de la société Vergers du Bandama, financée sur fonds propres. Afin de garantir une transition optimale et assurer la continuité des opérations, les deux actionnaires historiques de Vergers du Bandama accompagneront la gestion de l'entreprise pendant les deux prochaines années.

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 81/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2024, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 284, 8 M€ au 30 septembre 2025, représentant plus de 185 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

Contacts

Omer-Decugis & Cie

Emeline Pasquier

epasquier@omerdecugis.com

www.omerdecugis.com ACTUS finance & communication

Corinne Puissant - Relation Investisseurs

+33 (0)1 53 67 36 77 - omerdecugis@actus.fr

Fatou-Kiné N'DIAYE – Relation Presse

+33 (0)1 53 67 36 34 - fndiaye@actus.fr