OMER-DECUGIS & CIE : Omer-Decugis et Cie poursuit sa trajectoire avec une nouvelle année de croissance à deux chiffres en 2025/26 et affirme ses ambitions 2030

Chiffre d'affaires annuel 2025/26 en hausse de 12,0% à 319,0 M€

Poursuite du déploiement du plan stratégique 2026-2030, avec l'ambition de développer l'intégration en amont de la chaine de valeur, de doubler les capacités de mûrissage, et de renforcer les positions commerciales du Groupe en Europe

Rungis, le 3 novembre 2026 – Omer-Decugis & Cie (ISIN : FR0014003T71 – mnémo : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie son chiffre d'affaires annuel 2025/26 (du 1 er octobre 2025 au 30 septembre 2026) ainsi que son chiffre d'affaires du 4 ème trimestre (du 1 er juillet au 30 septembre 2026).

En K€ - normes françaises non-audités T4

2024/25 T4

2025/26 Var. 12 mois

2024/25 12 mois

2025/26 Var. Pôle SIIM 49 950 54 735 +9,6% 223 192 257 196 +15,2% Pôle Bratigny 15 052 13 397 -11,0% 61 657 61 800 +0,2% Omer-Decugis & Cie 65 002 68 133 +4,8% 284 848 318 996 +12,0%

Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie commente :

« L'exercice 2025/26 confirme la solidité de notre modèle, avec une nouvelle année consécutive de croissance à deux chiffres, portée notamment par la dynamique de la SIIM et notre capacité à accompagner les évolutions du marché des fruits et légumes, notamment exotiques.

Face aux tensions géopolitiques et aux perturbations du commerce maritime, nous avons su opérer les bons choix stratégiques pour maintenir notre trajectoire de croissance. Parallèlement, notre activité grossiste a été affectée par les aléas climatiques et par un arbitrage des consommateurs vers la grande distribution. Ces facteurs pèseront ponctuellement sur notre rentabilité opérationnelle en 2025/26, mais notre structure financière solide et renforcée nous permet d'aborder l'exercice 2026/27 avec confiance.

Enfin, nous avons également poursuivi le déploiement de notre plan stratégique 2026-2030, avec la signature d'un partenariat avec la SEMMARIS dans le cadre de notre implantation à Dunkerque dont l'ouverture opérationnelle est prévue en novembre 2027, conformément au calendrier initialement annoncé. Le renforcement de nos capacités logistiques et de mûrissage, ainsi que le lancement de l'activité fraiche découpe, permettront d'accompagner durablement notre développement. En s'appuyant sur le site de Dunkerque, en plus de ceux de Rungis et de Sorgues, le Groupe s'affirmera comme le premier réseau de mûrissage français, se dotera d'un outil logistique unique et bénéficiera non seulement d'une couverture nationale mais aussi d'un accès renforcé aux marchés du nord de l'Europe. »

Une croissance annuelle solide

Omer-Decugis & Cie réalise au titre de l'exercice 2025/26 un chiffre d'affaires de 319,0 M€, en progression de +12,0% par rapport à l'exercice précédent, enregistrant une 16 ème année consécutive de croissance.

Après un premier semestre très dynamique (+16,3%), le Groupe enregistre une croissance plus modérée au second semestre (+7,8%). Cette évolution reflète notamment les tensions géopolitiques liées à la situation au Moyen-Orient et leurs répercussions sur les coûts logistiques, ainsi que des conditions météorologiques défavorables en France, entrainant une consommation de produits frais plus sélective.

Au 4 ème trimestre de l'exercice 2025/26 , Omer-Decugis & Cie réalise ainsi un chiffre d'affaires de 68,1 M€, en progression de +4,8% par rapport au 4 ème trimestre de l'exercice précédent.

Le pôle SIIM, réalise à nouveau une belle performance, avec une croissance de +9,6% sur le trimestre, soit un chiffre d'affaires de 54,7 M€. Le Groupe a engagé une gestion sélective de ses flux afin de limiter la pression sur les marges. Le pôle a en effet évolué dans un environnement particulièrement exigeant, marqué par des coûts d'importation et de logistique élevés ainsi que par une forte pression concurrentielle sur les prix en Europe.

Sur l'ensemble de l'exercice 2025/26, le pôle enregistre un chiffre d'affaires de 257,2 M€ en croissance de +15,2%, les segments à valeur ajoutée (mangues, litchi, ananas, et autres exotiques et ethniques) maintenant une très bonne dynamique.

Le pôle Bratigny clôture l'exercice sur une dynamique contrastée : après un premier semestre très bien orienté (+7,6%) a succédé un second semestre exigeant (-6,5%, dont -11,0% au 4 e trimestre). Cette évolution s'explique d'une part par une base de comparaison élevée après un été 2025 particulièrement dynamique, et d'autre part par un environnement de consommation plus complexe, marqué par des épisodes de forte chaleur ayant pesé sur la fréquentation des marchés de plein air ainsi que par un arbitrage lié au pouvoir d'achat au profit de la grande distribution. Le Groupe considère ces facteurs de ralentissement comme conjoncturels et reste confiant dans la reprise d'une trajectoire de consommation plus dynamique.

Le pôle Grossiste affiche ainsi une légère croissance sur l'exercice (+0,2%) avec un chiffre d'affaires de 61,8 M€.

Dans ce contexte inflationniste, la hausse des coûts logistiques et des intrants pèsera sur les équilibres opérationnels du Groupe. La marge d'EBITDA pour l'exercice 2025/26 devrait ainsi s'inscrire en retrait par rapport à l'exercice précédent. Le Groupe réaffirme toutefois pleinement son objectif de rentabilité à l'horizon 2030, qui reste inchangé.

Perspectives et développement

Omer-Decugis & Cie poursuit le déploiement de sa feuille de route stratégique et ses investissements de croissance afin de renforcer son modèle et préparer sa prochaine phase de développement.

La concrétisation du partenariat avec la SEMMARIS autour de la future plateforme de Dunkerque constitue à ce titre une étape majeure. Cette future plateforme de 25 000 m² permettra notamment un doublement des capacités de mûrissage du Groupe, tout en renforçant son maillage logistique national et son accès aux marchés du nord de l'Europe.

Ces investissements s'inscrivent pleinement dans les ambitions du Groupe, qui entend renforcer ses approvisionnements en amont, consolider ses capacités logistiques et de mûrissage, développer son modèle de grossiste et poursuivre l'intégration verticale et la diversification de ses activités.

Fort de sa structure bilancielle saine et de l'appui du crédit syndiqué conclu en juillet 2026, Omer-Decugis & Cie dispose des moyens financiers nécessaires pour poursuivre son plan stratégique et accompagner ses prochaines étapes de développement, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour traverser les fluctuations du cycle de marché.

Calendrier prévisionnel des prochaines publications financières (donné à titre indicatif et susceptible d'être modifié si nécessaire) :

Résultats annuels 2025/26 et chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026/27, le 25 janvier 2027 (après Bourse)

trimestre 2026/27, le 25 janvier 2027 (après Bourse) Assemblée générale des actionnaires, le 11 mars 2027

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026/27, le 10 mai 2027 (après Bourse)

semestre 2026/27, le 10 mai 2027 (après Bourse) Résultats semestriels 2026/27 et chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026/27, le 19 juillet 2027 (après Bourse)

trimestre 2026/27, le 19 juillet 2027 (après Bourse) Chiffre d'affaires annuel 2026/27, le 8 novembre 2027 (après Bourse)

Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Omer-Decugis & Cie dispose de deux pôles de distribution complémentaires, SIIM et Bratigny, qui desservent l'ensemble des segments du marché. Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 81/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2024, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 319,0 M€ au 30 septembre 2026.

www.omerdecugis.com

Contacts

Omer-Decugis & Cie

Jeanne-Elise Rossi

jrossi@omerdecugis.com

www.omerdecugis.com ACTUS finance & communication

Corinne Puissant - Relation Investisseurs

+33 (0)1 53 67 36 77 - omerdecugis@actus.fr

Fatou-Kiné N'Diaye – Relation Presse

+33 (0)1 53 67 36 34 - fndiaye@actus.fr