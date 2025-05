OMER-DECUGIS & CIE : Omer-Decugis et Cie poursuit sa croissance avec un chiffre d'affaires semestriel 2024/25 record à 140,4 M EUR , en hausse de +13,4 %

Solide performance au 2 ème trimestre, avec une progression de +13,1%

Rungis, le 13 mai 2025 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie son chiffre d'affaires semestriel 2024/25 (période du 1 er octobre 2024 au 31 mars 2025) et du 2 ème trimestre (du 1 er janvier au 31 mars 2025).

En K€ - normes françaises non-audités T2

2023/24 T2

2024/25 Var. 6 mois

2023/24 [1] 6 mois

2024/25 Var. Pôle SIIM 42 191 50 407 +19,5% 92 947 110 958 +19,4% Pôle Bratigny 15 555 14 902 - 4,2% 30 912 29 440 - 4,8% Omer-Decugis & Cie 57 746 65 309 +13,1% 123 859 140 398 +13,4%

Omer-Decugis & Cie a maintenu sa bonne dynamique de croissance au 2 ème trimestre de l'exercice 2024/25, avec un chiffre d'affaires de 65,3 M€ en hausse de +13,1% (+10,8% sur une base organique), par rapport au 1 er semestre de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires du pôle SIIM ressort à 50,4 M€, en forte progression de +19,5% (+16,4% sur une base organique). Cette performance s'appuie sur une demande soutenue, sur le développement de l'avocat et des gammes exotiques, ainsi que sur la stratégie de conquête commerciale offensive déployée sur l'ensemble des segments et canaux de distribution, y compris sur les marchés scandinaves désormais adressés directement par EMA'S.

Le pôle BRATIGNY enregistre à contrario un recul de 4,2% de son chiffre d'affaires à 14,9 M€ sur la période. Cette évolution s'explique notamment par le ralentissement des commandes observé depuis septembre dernier sur le segment du commerce de détail, en raison d'un report des consommateurs vers la grande distribution dans un contexte socio-économique difficile. L'activité de Bratigny est temporairement impactée par la restructuration du pôle et l'ajustement de l'offre consécutif aux acquisitions de Champaris et Anarex, après plusieurs années de croissance très soutenue.

A l'issue du 1 er semestre 2024/25, le chiffre d'affaires d'Omer-Decugis & Cie s'établit à 140,4 M€, en progression de +13,4% (+10,3% sur une base organique) par rapport au 1 er semestre de l'exercice précédent . Cette croissance soutenue est principalement portée par une performance très solide du pôle SIIM, dont le chiffre d'affaires du semestre s'élève à 111,0 M€, en hausse de +19,4% (+15,4% sur une base organique). Cette dynamique confirme la pertinence de la stratégie commerciale du Groupe et la solidité de son positionnement et des référencements. Les gains de parts de marché significatifs enregistrés sur la quasi-totalité des segments (BAMA, exotiques et ethniques) illustrent non seulement la qualité durable de l'offre déployée sur les différents marchés du Groupe en Europe, mais valident également la stratégie d'extension de ses capacités à court, moyen et long terme.

L'activité du pôle BRATIGNY ressort à 29,4 M€ sur le semestre, en légère baisse de 4,8%, impactée par un marché moins porteur et par la recomposition progressive de son offre.

Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie, déclare : « Ce premier semestre confirme le dynamisme du développement global du Groupe, avec un chiffre d'affaires record de 140,4 M€, en croissance de +13,4% sur un an. Cette très bonne performance reflète la montée en puissance de notre segment stratégique BAMA (Banane, Ananas, Mangue, Avocat) et l'essor soutenu de nos gammes complémentaires en exotiques, qui continuent de séduire massivement les consommateurs européens. L'activité grossiste, pour sa part, marque une pause, impactée à la fois par des éléments conjoncturels (report de consommation en fin d'année) et par la réorganisation en cours de son offre. Ce repli ponctuel reste maîtrisé et ne remet pas en cause les fondamentaux de notre modèle d'affaires dans ce domaine.

Le Groupe aborde désormais une nouvelle phase de son développement, avec en ligne de mire l'ouverture de sa future plateforme logistique à Dunkerque-Port. Le démarrage des travaux est prévu courant 2026 après obtention du permis de construire. »

Confirmation des perspectives annuelles

Fort de perspectives commerciales bien orientées sur la fin de l'exercice, le Groupe entame le 2 ème semestre 2025 avec confiance et réaffirme ses objectifs annuels : une croissance du chiffre d'affaires de 10% et une marge d'EBITDA attendue autour de 5%.

Calendrier des prochaines publications financières :

Résultats semestriels 2024/25 et chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2024/25, le 21 juillet (après Bourse)

trimestre 2024/25, le 21 juillet (après Bourse) Chiffre d'affaires annuel 2024/25, le 3 novembre 2025 (après Bourse)

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 81/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2024, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 247 M€ au 30 septembre 2024, représentant plus de 160 000 tonnes distribués.

[1] SIIM : Intégration de 100% la société EMAS au 1 er mars 2024