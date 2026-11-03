Omer-Decugis & Cie confirme ses ambitions 2030

Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 319 millions d'euros au titre de son exercice 2025/26, en hausse de 12%, signant ainsi une seizième année consécutive de croissance. Après un premier semestre dynamique ( 16,3%), l'activité a ralenti au second semestre ( 7,8%), pénalisée par la hausse des coûts logistiques et une consommation plus sélective de produits frais. Au quatrième trimestre, les revenus ont progressé de 4,8%, à 68,1 millions d'euros.

Le pôle SIIM, principal moteur de croissance du groupe, a vu son chiffre d'affaires annuel augmenter de 15,2%, à 257,2 millions d'euros, tandis que l'activité Grossiste est restée quasiment stable ( 0,2%), à 61,8 millions d'euros. Dans un contexte de pressions inflationnistes et de concurrence accrue, le groupe anticipe toutefois un recul de sa marge d'Ebitda sur l'exercice.

Omer-Decugis & Cie confirme néanmoins ses ambitions de rentabilité à l'horizon 2030 et poursuit ses investissements stratégiques, notamment à travers le projet de plateforme logistique de Dunkerque, qui doit lui permettre de doubler ses capacités de mûrissage et de renforcer sa présence sur les marchés d'Europe du Nord.