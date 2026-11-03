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Omer-Decugis & Cie confirme ses ambitions 2030
information fournie par Zonebourse 03/11/2026 à 18:12

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Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 319 millions d'euros au titre de son exercice 2025/26, en hausse de 12%, signant ainsi une seizième année consécutive de croissance. Après un premier semestre dynamique ( 16,3%), l'activité a ralenti au second semestre ( 7,8%), pénalisée par la hausse des coûts logistiques et une consommation plus sélective de produits frais. Au quatrième trimestre, les revenus ont progressé de 4,8%, à 68,1 millions d'euros.

Le pôle SIIM, principal moteur de croissance du groupe, a vu son chiffre d'affaires annuel augmenter de 15,2%, à 257,2 millions d'euros, tandis que l'activité Grossiste est restée quasiment stable ( 0,2%), à 61,8 millions d'euros. Dans un contexte de pressions inflationnistes et de concurrence accrue, le groupe anticipe toutefois un recul de sa marge d'Ebitda sur l'exercice.

Omer-Decugis & Cie confirme néanmoins ses ambitions de rentabilité à l'horizon 2030 et poursuit ses investissements stratégiques, notamment à travers le projet de plateforme logistique de Dunkerque, qui doit lui permettre de doubler ses capacités de mûrissage et de renforcer sa présence sur les marchés d'Europe du Nord.

Valeurs associées

OMER-DECUGIS & CIE
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