Oman-La marée noire causée par un pétrolier échoué s'étend sur 400 km²

- Du pétrole brut déversé par un navire échoué au large d'une réserve naturelle omanaise a formé une marée noire d'environ 400 km², a annoncé le gouvernement du sultanat lundi.

Le Caroline Bezengi, qui transportait près d'un million de barils de pétrole russe, se dirigeait vers l'Asie quand le navire, alors au large d'Oman, a rapporté être en difficulté le 8 juin.

Deux sources maritimes ont déclaré que les examens initiaux indiquaient qu'une explosion avait eu lieu à bord du pétrolier.

Aucune partie n'a revendiqué cette attaque.

Le gouvernement d'Oman, dans sa première déclaration au sujet de l'impact environnemental, a déclaré lundi chercher à endiguer la marée noire au large des îles Al Hallaniyat.

Le sultan d'Oman, Haïtham ben Tariq, a publié l'an dernier un décret royal créant une réserve naturelle autour de l'archipel qui abrite notamment des baleines à bosse et des cormorans de Socotra.

La marée noire couvre environ 390 km², selon l'Autorité environnementale d'Oman citée par l'agence de presse nationale. Le gouvernement indique qu'il n'y a pas d'inquiétudes concernant les sites situés dans la zone, notamment les usines de dessalement d'eau et les infrastructures touristiques.

La semaine dernière, l'ONG Greenpeace estimait que la marée noire couvrait un total de près de 600 km², s'appuyant sur des images satellites.

La marée noire s'étend au nord-est de l'archipel jusqu'à environ 7 kilomètres des côtes, selon le gouvernement.

Un déversement de cette ampleur nécessite que du dispersant soit pulvérisé à travers la zone affectée par voie aérienne, ainsi que l'utilisation de barrages flottants et d'autres équipements pour récupérer le pétrole avant qu'il n'atteigne le rivage ou ne coule au fond de la mer, estime Tony Gutierrez, professeur de microbiologie environnementale et de biotechnologie à l'université Heriot-Watt d'Édimbourg.

"Si ce pétrole reste en haute mer, son impact sera bien moindre que s'il atteignait des eaux moins profondes et le littoral", a-t-il déclaré, évoquant les conséquences sur la diversité de la faune marine, notamment les coraux, les oiseaux et les poissons.

"Vous pourriez trouver du pétrole pendant des années. Et c'est ce qui s'est passé avec Exxon Valdez. Dix ans après, il y avait encore des restes de pétrole", a-t-il ajouté, en référence à la marée noire de 1989 en Alaska.

En s'appuyant sur des images satellites, Reuters, en collaboration avec des spécialistes du transport maritime, a montré à la fin du mois dernier que la fuite du navire long de 274 mètres continuait de s'étendre.

Le Caroline Bezengi s'est approvisionné en pétrole en avril dans le port russe de Novorossiisk sur la mer Noire et a transité par le canal de Suez en mai, selon des données de navigation.

Listé parmi la flotte russe fantôme, le navire bâti en 2001 fait l'objet de sanctions de la part de l'Union européenne, de l'Ukraine, du Royaume-Uni, du Canada et de la Suisse.

(Rédigé par Menaa Alaa ElDin, Jonathan Saul et Kate Abnett, Zhifan Liu pour la version française, édité par Tangi Salaün)