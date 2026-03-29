 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Oman déclare qu'aucune partie n'a revendiqué la responsabilité des attaques sur son territoire
information fournie par Reuters 29/03/2026 à 08:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère des Affaires étrangères d'Oman a déclaré dimanche qu'il condamnait les attaques perpétrées sur son territoire, ajoutant qu'aucune partie n'en avait revendiqué la responsabilité.

Il a indiqué que les autorités enquêtaient sur les "sources et les motifs" des attaques, sans fournir d'autres détails.

Oman a déclaré samedi qu'un travailleur avait été blessé lors d'une attaque de drone sur le port de Salalah, appartenant à ce pays du Golfe, et le groupe danois de transport maritime de conteneurs Maersk MAERSKb.CO a déclaré plus tard qu'il avait temporairement interrompu ses opérations dans le port après l'attaque de samedi.

Guerre en Iran

Valeurs associées

AP MOELLER-MAERS-B-
15 992,500 DKK LSE Intl -1,66%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank