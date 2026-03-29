Oman déclare qu'aucune partie n'a revendiqué la responsabilité des attaques sur son territoire

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Le ministère des Affaires étrangères d'Oman a déclaré dimanche qu'il condamnait les attaques perpétrées sur son territoire, ajoutant qu'aucune partie n'en avait revendiqué la responsabilité.

Il a indiqué que les autorités enquêtaient sur les "sources et les motifs" des attaques, sans fournir d'autres détails.

Oman a déclaré samedi qu'un travailleur avait été blessé lors d'une attaque de drone sur le port de Salalah, appartenant à ce pays du Golfe, et le groupe danois de transport maritime de conteneurs Maersk MAERSKb.CO a déclaré plus tard qu'il avait temporairement interrompu ses opérations dans le port après l'attaque de samedi.