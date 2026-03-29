Oman déclare qu'aucune partie n'a revendiqué la responsabilité des attaques perpétrées sur son territoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Complément d'information)

Le ministère des affaires étrangères d'Oman a déclaré dimanche qu'il condamnait les attaques perpétrées sur son territoire, ajoutant qu'aucune partie n'en avait revendiqué la responsabilité.

Il a indiqué que les autorités enquêtaient sur les "sources et les motifs" des attaques, sans fournir d'autres détails ni spécifier d'attaque en particulier. Oman a déclaré samedi qu'un travailleur avait été blessé lors d'une attaque de drone dans le port de Salalah de ce pays du Golfe, et le groupe danois de transport maritime par conteneurs Maersk MAERSKb.CO a déclaré plus tard qu'il avait temporairement interrompu ses opérations dans le port après l'attaque de samedi.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré samedi qu'ils avaient pris pour cible un navire de soutien américain à une distance "considérable" du port de Salalah, ont rapporté les médias iraniens.

"Comme nous l'avons déjà déclaré, la République islamique d'Iran respecte la souveraineté nationale de notre pays frère et ami, Oman", a ajouté le communiqué. Le 11 mars, des drones ont frappé des installations de stockage de pétrole dans le port de Salalah. Le président iranien Masoud Pezeshkian a déclaré au sultan d'Oman, lors d'un appel téléphonique, que l'incident ferait l'objet d'une enquête.