OLX (Prosus) va racheter La Centrale pour €1,1 md

Prosus PRX.AS va racheter le site français d'annonces automobiles La Centrale pour 1,1 milliard d'euros, via sa filiale de commerce en ligne OLX a déclaré vendredi le groupe néerlandais détenu majoritairement par la société sud-africaine Naspers NPNJn.J .

Prosus, basé à Amsterdam et très présent dans le commerce en ligne, a déclaré que l'opération l'aiderait à entrer sur le marché européen de l'automobile et à renforcer sa présence sur le continent, en complément de l'acquisition prévue de la société de livraison de repas Just Eat Takeaway TKWY.AS .

"Je m'attends à investir davantage dans la technologie de l'IA en France", a déclaré Fabricio Bloisi, directeur général de Prosus, dans un communiqué.

Prosus s'attend à ce que l'opération soit finalisée d'ici la fin de l'année.

(Rédigé par Alessandro Parodi ; version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)