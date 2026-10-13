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Ollie’s Bargain Outlet en hausse grâce à un nouveau programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 14:36

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 octobre - ** Les actions de la chaîne de magasins discount Ollie’s Bargain Outlet OLLI.O ont progressé de 2,1 % à 88,29 dollars en pré-ouverture mardi, alors que la société envisage de racheter davantage de ses propres actions

** OLLI, dont le siège se trouve à Harrisburg, en Pennsylvanie, annonce une autorisation supplémentaire de rachat d'actions d'un montant de 500 millions de dollars

** La société indique disposer désormais d’une capacité de rachat d’environ 561 millions de dollars, précisant que cette nouvelle autorisation n’a pas de date d’expiration

** Avec environ 59,4 millions d’actions en circulation, OLLI affiche une capitalisation boursière d’environ 5 milliards de dollars

** Le mois dernier, la société a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre fiscal et a revu à la hausse ses prévisions de marge pour l’exercice 2026, principalement grâce à la baisse des coûts de la chaîne d’approvisionnement résultant de remboursements liés aux droits de douane et à la réduction des taux de ces derniers

** À la clôture de lundi, le titre avait progressé de 32 % au cours des trois derniers mois, affichant toutefois une baisse de 21 % depuis le début de l’année. À titre de comparaison, l’indice S&P 400 « Consommation discrétionnaire – Distribution et commerce de détail » .SPMDCMS avait perdu 6,5 % en 2026 jusqu’à lundi

** Sur 16 analystes, 13 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », tandis que 3 recommandent de « conserver »; le cours cible médian s’établit à 98,34 dollars, selon les données de LSEG

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OLLIE'S BARGAIN
86,4400 USD NASDAQ 0,00%
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