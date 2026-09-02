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Ollie's Bargain Outlet en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 15:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** L'action de la chaîne de magasins discount Ollie's Bargain Outlet OLLI.O progresse de 3,7 % à 75 dollars avant l'ouverture du marché

** La société affiche un BPA ajusté de 1,42 dollar au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 1,14 dollar — données compilées par LSEG

** La société relève ses prévisions de marge brute pour l'exercice 2026 à 41,3 %, contre 40,7 % auparavant, en partie grâce à des remboursements liés aux droits de douane s'élevant à 28,3 millions de dollars au deuxième trimestre

** Le chiffre d'affaires net de la société au deuxième trimestre progresse de 9,1 % en glissement annuel à 741,3 millions de dollars, mais reste en deçà des estimations de 754,6 millions de dollars

** Sur 16 courtiers, 13 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou une recommandation plus favorable, et trois "conserver"; le cours-cible médian est de 112 dollars

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 34 % depuis le début de l’année

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OLLIE'S BARGAIN
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