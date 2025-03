Olivier Soulla (Adocia) : "M1Pram doit être intégré comme un traitement de l'obésité complémentaire de tous ceux aujourd'hui en compétition"

Olivier Soula, directeur général d'Adocia. (crédit : DR)

Alors que le deal avec Sanofi tarde toujours à être annoncé, entretien avec le directeur général d' Adocia sur l'actualité et les priorités de la biotech.

Boursorama : En juillet 2023, Adocia annonçait avoir accordé à Sanofi un droit exclusif de négociation d'un partenariat sur M1Pram pour 10 millions d'euros. Un an et demi plus tard, toujours aucun accord en vue et aucune communication sur le sujet... pourquoi ce délai ? Qu'est-ce qui bloque ? Le réglementaire, le clinique ? La nécessité de tester l'efficacité de M1Pram contre les deux molécules qui le composent (insuline et amyline) prises isolément ?

Olivier Soula : La négociation prend en effet plus de temps que nous l'espérions et je remercie nos actionnaires de nous maintenir leur confiance malgré ce délai. Conformément au contrat, nous sommes toujours en négociation exclusive et travaillons avec Sanofi à la construction d'un accord. Malgré les nombreux traitements de l'obésité actuellement en développement, M1Pram est toujours un projet unique pour traiter l'obésité des personnes sous insulinothérapie intensive (tous les diabétiques de type 1 et 8% des type 2).

Boursorama : En octobre dernier, vous indiquiez travailler sur une étude de phase 2b aux États-Unis, avec l'inclusion de 140 patients atteints de diabète de type 1 et ayant un IMC > 30 kg/m². Quel est son objectif et son coût ? Allez-vous tester M1Pram contre l'insuline et l'amyline ?

Olivier Soula : Vous avez raison, tout est prêt afin de démarrer l'étude, mais le démarrage reste conditionné à la signature d'un partenariat. L'étude mesurera la perte de poids obtenue sous M1Pram, en comparaison au traitement par l'insuline rapide de référence, l'insuline lispro. Nous mesurerons également le maintien du contrôle glycémique afin de confirmer notre proposition de valeur : perdre du poids, tout en maintenant le contrôle glycémique offert par les meilleures insulines actuellement sur le marché.

Boursorama : Récemment, on a appris que la biotech danoise Gubra avait signé un accord de licence avec AbbVie pour développer un analogue de l'amyline destiné au traitement de l'obésité. Ce qui frappe, c'est le montant de l'accord : un paiement initial de 350 millions de dollars à Gubra et jusqu'à 1,875 milliard en étapes potentielles. De prime abord, vos domaines d'expertise semblent très proches. Qu'est-ce qui manque à Adocia pour conclure ce type d'accord ?

Olivier Soula : Il est important de comprendre que l'amyline longue action de Gubra licenciée à Abbvie, comme d'ailleurs celle de Zealand licenciée à Roche, sont destinées à traiter l'obésité de toute la population concernée, à l'exception des personnes souffrant à la fois d'obésité et dépendantes à l'insuline. La population visée par M1Pram est estimée autour de 30 millions de personnes dans le monde, quand la population d'obèses dépasse le milliard d'individus. Les stratégies thérapeutiques établies par Novo Nordisk et Eli Lilly sont aujourd'hui répliquées par des dizaines de sociétés pharmaceutiques et la spéculation est très forte.

Dans notre cas, M1Pram se singularise en visant à traiter précisément cette population oubliée de tous ces développements, les personnes souffrant d'obésité et de diabète de type 1.

M1Pram doit être intégré comme un traitement de l'obésité complémentaire de tous ceux aujourd'hui en compétition. L'émergence spectaculaire et récente de la classe des amylines longue action, après les GLP-1, est bien sûr favorable à M1Pram, constitué précisément d'une amyline à action courte et d'une insuline rapide, pour stimuler le phénomène de satiété à chaque repas.

Si Novo et Lilly sont les leaders du domaine de l'obésité, c'est, à mon avis, parce que ce sont les champions du diabète et surtout de l'insuline. Ils ont une capacité industrielle exceptionnelle pour fabriquer des solutions hormonales stériles et délivrer des milliards de stylos jetables aux patients, et ils ont accès aux médecins, les endocrinologues. Sanofi est le 3e champion dans ce domaine de l'insuline.

Sanofi a reconnu la singularité de M1Pram et ils nous restent à convenir maintenant de la meilleure façon de le développer ensemble.

Boursorama : Parmi les faits marquants récents, Adocia a breveté une combinaison stable de cagrilintide et de sémaglutide (CagriSema), un produit que vous avez vous-même décrit comme « développé pour Novo Nordisk » dans le cadre de ses traitements contre l'obésité. Sachant les difficultés des négociations avec Sanofi, quelle est la probabilité d'un accord avec Novo Nordisk ? Pourrez-vous communiquer sur ce sujet dans les mois à venir ?

Olivier Soula : Chaque négociation de partenariat est unique, et il est impossible de prédire de calendrier précis car il s'agit de trouver un accord qui convienne à deux parties. Ce que je peux assurer, en revanche, c'est que nous travaillons activement à valoriser le solide dossier déjà établi et faisons de cet accord potentiel autour de CagriSema notre priorité.

Boursorama : Aujourd'hui, l'horizon financier d'Adocia s'étend jusqu'au deuxième trimestre 2026. Quelles sont vos grandes priorités pour l'année à venir ? Que devra accomplir Adocia pour regagner la confiance des investisseurs particuliers et revaloriser le titre, en baisse de 20% depuis le début de l'année et de 50% sur un an ?

Olivier Soula : Le renforcement de notre trésorerie était une chose nécessaire. Nous avions différé cette opération dans la mesure où nous espérions conclure un ou deux partenariats plus tôt.

Nous avons désormais étendu notre visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre 2026. Cette situation financière renforcée est évidemment favorable dans le cadre de discussions pour la conclusion d'un ou plusieurs partenariats.

Nous pouvons aussi avancer sereinement la préparation de l'étude clinique avec AdoShell Islets pour arriver un jour à un traitement du diabète de type 1 par thérapie cellulaire, sans avoir recours aux immunosuppresseurs. C'est, parmi nos projets, le plus ambitieux.

Propos recueillis par LG