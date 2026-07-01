Olivier Sarfaty prend la tête de Pictet Wealth Management France

(Zonebourse.com) - Le groupe Pictet a annoncé la nomination d'Olivier Sarfaty au poste de directeur général de Pictet Wealth Management France à compter du 1er juillet 2026. Il succède à Riccardo Pironti et sera rattaché à Pedro Gonzalez Grau, directeur général de Pictet Wealth Management Europe.

Cette nomination s'inscrit dans la stratégie de développement à long terme du groupe sur le segment des grandes familles et des entrepreneurs en France, un marché considéré comme stratégique par l'établissement suisse.

Olivier Sarfaty dispose de près de vingt ans d'expérience en banque d'investissement et en gestion de fortune. Avant de rejoindre Pictet, il a exercé chez J.P. Morgan, où il a contribué au développement de la banque privée en France et dirigé une équipe dédiée à une clientèle de très grandes fortunes (UHNW).

Auparavant, il a occupé plusieurs fonctions chez BNP Paribas, en banque d'investissement et en private equity à New York et à Paris, avant de rejoindre les activités de gestion privée du groupe, où il accompagnait des grandes familles et des entrepreneurs. Il est diplômé d'HEC Paris et de l'École polytechnique.

"La France, où nous sommes présents depuis plus de vingt ans, représente un marché stratégique pour le groupe Pictet. Son expérience constituera un atout clé pour poursuivre le développement de nos activités et continuer à accompagner nos clients sur le long terme", a déclaré François Pictet, associé-gérant du groupe.

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