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Oliveira, responsable de la division café de Keurig Dr Pepper, va quitter ses fonctions pour rejoindre Heineken
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 08:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Keurig Dr Pepper KDP.O a annoncé mardi que Rafael Oliveira, directeur de sa division café, quittera ses fonctions à la fin du mois de juillet, après avoir été nommé par le brasseur néerlandais Heineken HEIN.AS au poste de président-directeur général.

Voici quelques détails:

* M. Oliveira était auparavant directeur général de JDE Peet's, société rachetée par Keurig en début d'année.

* L’entité issue de la fusion devrait être scindée en deux sociétés américaines cotées en bourse — l’une dédiée aux activités liées au café et l’autre aux boissons —, une opération prévue pour début 2027.

* En avril, Keurig avait désigné Oliveira comme futur directeur général de la future société de café, actuellement baptisée Global Coffee Co.

* Le conseil d’administration de Keurig a lancé un processus de recherche pour le poste de directeur général de la division café, a-t-il indiqué, ajoutant que la présidente du conseil d’administration de Keurig, Pamela Patsley, deviendrait présidente du conseil d’administration de la division café après la scission.

* Le directeur général de Keurig, Tim Cofer, supervisera la division café à titre provisoire, a-t-il été précisé. M. Cofer est pressenti pour diriger la société de boissons indépendante à l’issue de la scission prévue.

* Keurig a également réaffirmé ses prévisions pour 2026, tablant sur un chiffre d’affaires net compris entre 25,9 et 26,4 milliards de dollars, ainsi que sur une croissance à deux chiffres (faible) du bénéfice par action dilué ajusté, à taux de change constant.

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HEINEKEN
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KEURIG DR PEPPER
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