Old Dominion en hausse après avoir dépassé les prévisions en matière de bénéfices et de chiffre d'affaires trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** L'action de la société de transport routier Old Dominion Freight Line ODFL.O progresse de 1,4% à 224,5 $

** La société affiche un bénéfice supérieur aux prévisions au premier trimestre, l'amélioration des tarifs ayant protégé la société de transport routier d'une baisse des volumes d'expédition

** Elle annonce un bénéfice par action de 1,14 $ au premier trimestre, supérieur aux prévisions de Wall Street qui s'élevaient à 1,05 $ - données compilées par LSEG

** Affiche un chiffre d'affaires de 1,33 milliard de dollars au premier trimestre, dépassant les prévisions des analystes de 1,31 milliard de dollars

** Compte tenu des fluctuations de la séance, ODFL affiche une hausse de 43,3% depuis le début de l'année