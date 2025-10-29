Old Dominion dépasse son bénéfice trimestriel grâce à la maîtrise des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le mouvement des actions au paragraphe 5, le commentaire de l'analyste au paragraphe 6) par Aishwarya Jain

29 octobre - Old Dominion Freight Line ODFL.O a dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre mercredi, grâce à un contrôle rigoureux des dépenses, alors que la société a traversé une récession prolongée dans le secteur du fret.

La phase de récession qui a débuté après le boom du commerce électronique post-pandémique de 2022 dure maintenant depuis plus de trois ans, l'industrie américaine du transport routier étant aux prises avec des volumes toujours faibles et une surcapacité qui fait baisser les tarifs.

Les experts s'attendent à ce que le ralentissement persiste jusqu'au début de l'année prochaine, même si les capacités supplémentaires quittent progressivement le marché alors que le secteur est confronté aux défis d'un environnement macroéconomique mondial en mutation.

Les dépenses d'exploitation d'Old Dominion se sont élevées à 1,05 milliard de dollars au cours du troisième trimestre, soit une baisse de 2,1 % par rapport aux 1,07 milliard de dollars de l'année précédente.

Le ratio d'exploitation de la société, une mesure clé qui indique les dépenses d'exploitation en pourcentage des revenus, a chuté de 30 points de base à 74,3% sur une base séquentielle au cours du trimestre.

Un ratio d'exploitation plus faible indique qu'une entreprise dépense moins pour générer chaque unité de son chiffre d'affaires.

"Sans aucun doute, l'amélioration séquentielle du ratio d'exploitation malgré la faiblesse attendue du tonnage et du revenu par jour a été une surprise", a déclaré Stephanie Moore, analyste chez Jefferies.

Les actions de la société ont augmenté de près de 5 % dans les échanges matinaux.

Les entreprises de transport de lots partiels (LTL) transportent dans un seul camion des envois multiples provenant de différents clients, qui sont ensuite acheminés par un réseau de centres de services où ils sont transférés vers d'autres camions ayant des destinations similaires.

Le chiffre d'affaires de la société basée à Thomasville, en Caroline du Nord, a chuté de 4,3 % pour atteindre 1,41 milliard de dollars au cours du troisième trimestre, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 1,40 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice par action a chuté de 10,5 % pour atteindre 1,28 $, mais il a été supérieur aux estimations de Wall Street, qui étaient de 1,22 $.