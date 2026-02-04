Old Dominion : baisse du bénéfice et du chiffre d'affaires au quatrième trimestre

4 février - ** Les actions du transporteur de charges partielles Old Dominion Freight Line ODFL.O en baisse de 2,5 % à 185 $ en pré-marché

** La société annonce un bénéfice trimestriel de 1,09 $ par action, en baisse par rapport à 1,23 $ il y a un an, pénalisé par des volumes plus faibles alors qu'elle navigue dans un environnement de fret difficile

** Les revenus trimestriels de la société chutent de 5,7 % à 1,31 milliard de dollars

** ODFL a chuté de 11,1 % en 2025