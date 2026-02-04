 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Old Dominion : baisse du bénéfice et du chiffre d'affaires au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 15:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions du transporteur de charges partielles Old Dominion Freight Line ODFL.O en baisse de 2,5 % à 185 $ en pré-marché

** La société annonce un bénéfice trimestriel de 1,09 $ par action, en baisse par rapport à 1,23 $ il y a un an, pénalisé par des volumes plus faibles alors qu'elle navigue dans un environnement de fret difficile

** Les revenus trimestriels de la société chutent de 5,7 % à 1,31 milliard de dollars

** ODFL a chuté de 11,1 % en 2025

Valeurs associées

OLD DOMINION FRE
192,3550 USD NASDAQ +1,36%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank