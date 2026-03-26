Olaplex bondit de 50,2 % suite au rachat par Henkel pour 1,4 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 mars - ** Les actions de la marque de soins capillaires Olaplex OLPX.O augmentent de 50,2 % à 2 $ dans les échanges de pré-marché ** La société a déclaré jeudi avoir accepté d'être acquise par le fabricant allemand de biens de consommation Henkel HNKG.DE dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,4 milliard de dollars
** Avant le rallye d'avant marché, les actions OLPX étaient en baisse de ~0,7% depuis le début de l'année, surperformant le Nasdaq .IXIC qui a chuté de 5,6% au cours de la même période
** Olaplex a une valeur de marché actuelle de 890,3 millions de dollars, selon les calculs de Reuters ** 10 analystes évaluent l'action à "Hold" en moyenne; le PT médian est de 1,88 $ - données compilées par LSEG
** À la clôture du dernier jour, l'action a baissé de 0,74 % depuis le début de l'année
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